Centenas de pessoas protestaram este sábado em Londres e noutras cidades britânicas contra o plano do Governo de conceder novos poderes à polícia para impedir manifestações.

Na capital britânica, o protesto passou pelo Palácio de Buckingham, Parlamento e pela residência oficial do primeiro-ministro. As cidades de Cardiff (País de Gales) e de Liverpool, Manchester e Newcastle (norte de Inglaterra) também foram palco de manifestações.

Em causa está uma proposta de lei do Governo britânico que prevê a proibição de manifestações por parte da polícia. Recentemente, em Bristol, no sudoeste de Inglaterra, protestos contra a nova legislação, em apreciação no Parlamento, saldaram-se em vários polícias feridos, veículos incendiados e uma esquadra vandalizada.