O príncipe Hamzah bin Hussein foi detido por suspeitas de planear um golpe de Estado ao próprio meio-irmão, o rei da Jordânia, Abdullah II. De acordo com o The Washington Post, o ex-príncipe herdeiro está entre as cerca de 20 pessoas detidas este sábado na sequência de uma “ameaça à estabilidade do país”. Outro membro da família real, Sharif Hasan, líderes tribais, pessoas ligadas à segurança do país também estão entre os detidos — e ainda um cidadão saudita de nome Bassem Awadullah.

O príncipe Hamzah bin Hussein está agora sob custódio das autoridades no seu palácio, Amman Palace, enquanto decorre a investigação à alegada conspiração para destituir o rei Abdullah II.

Não foi, para já, divulgado como é que os alegados conspiradores planeavam o golpe de Estado ou quão perto estavam de o concretizar. Uma fonte dos serviços de inteligência do Médio Oriente, que falou sob condição de anonimato ao The Washington Post, disse apenas que o plano estava “bem organizado” e que os suspeitos pareciam ter “ligações ao estrangeiro”. Certo é que a lista de 20 pessoas detidas poderá crescer já que estão previstas mais detenções, segundo confirmou a mesma fonte.

Abdullah II foi informado da detenção pessoalmente por militares, ainda enquanto outras detenções estavam em andamento. O atual rei da Jordânia foi nomeado príncipe herdeiro pouco depois do seu nascimento. Porém, em 1965, o seu pai, o rei Hussein, transferiu o título para o seu meio-irmão, o príncipe agora detido — o filho mais velho do casamento com a rainha Noor, a última das suas quatro mulheres. Só que, pouco antes da sua morte, em 1999, voltou a devolver o título para Abdullah II, filho mais velho do seu segundo casamento com a rainha Muna al-Hussein.