Mais quatro pessoas com covid-19 morreram em Moçambique e outras 82 foram infetadas nas últimas 24 horas, anunciou hoje o Ministério da Saúde. Segundo uma nota do ministério, os pacientes, cujas idades variam entre os 49 e os 74 anos, morreram entre 25 de março e este sábado. Todas as vítimas são de nacionalidade moçambicana.

O país lusófono tem um total acumulado de 782 óbitos e 68.005 casos e, destes, 83% estão recuperados.

Moçambique tem ainda 10.254 casos ativos, dos quais 79 estão internados, maioritariamente na cidade de Maputo, capital do país.

Desde que foi declarado o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus, em 22 de março de 2020, Moçambique já testou cumulativamente 485.779 casos suspeitos, dos quais 1.753 nas últimas 24 horas.