A Seat alargou a sua oferta de motorizações híbridas plug-in (PHEV) ao maior dos seus SUV, o Tarraco, que passa a estar disponível nos mercados europeus combinando o mesmo conjunto motopropulsor que já anima o Seat Leon ou o Volkswagen Golf GTE, isto é, associa o motor a gasolina sobrealimentado 1.4 TSI de 150 cv a um motor eléctrico de 85 kW (115 cv), que é alimentado por uma bateria de iões de lítio com 13 kWh de capacidade, disposta atrás, sob os assentos da segunda fila de bancos. Ao contrário dos restantes Tarraco (1.5 TSI ou 2.0 TDI, ambos com 150 cv), o 1.4 e-Hybrid não está disponível com sete lugares.

Oferecendo 245 cv de potência e 400 Nm de binário quando os dois motores funcionam de forma combinada, o SUV espanhol de tracção dianteira tem acoplada uma caixa automática de dupla embraiagem com seis relações e anuncia um consumo de 1,8 litros, a que correspondem emissões de dióxido de carbono de 41 g/km. Isto de acordo com o protocolo europeu de medição WLTP, ou seja, estes são os valores apurados para os primeiros 100 km, partindo com o acumulador completamente recarregado, o que só por si assegura até 49 km de autonomia em modo eléctrico. Segundo a marca, a bateria é recarregável em 3,5 horas numa wallbox de 3,6 kW ou em 5 horas através de uma tomada doméstica de 2,3 kW.

A elevada potência combinada com a eficiência energética, se o utilizador recarregar a bateria com regularidade, levam a marca a acreditar que esta versão será responsável por 25% das vendas do Tarraco em 2021.

No interior, esta versão é similar às restantes, salvo pelas funções associadas ao sistema PHEV. O selector da caixa de velocidades tem outro desenho e há dois botões específicos: e-Mode e s-Boost 12 fotos

O maior dos SUV espanhóis destaca-se pela agilidade na aceleração de 0 a 100 km/h, cumprindo o sprint em apenas 7,4 segundos – um valor decididamente mais expedito do que os 9,2 segundos exigidos pelo Ford Kuga PHEV ou os 10,5 segundos do Mitsubishi Outlander PHEV. Outro dos seus argumentos, face a estes rivais, reside no facto de alcançar 205 km/h de velocidade máxima, contra os 170 km/ do Outlander ou os 200 km/h do Kuga.

Disponível apenas nos níveis de equipamento mais completos, o Xcellence e o FR, focados respectivamente no conforto a bordo e numa estética mais desportiva, o Tarraco 1.4 e-Hybrid é proposto em Portugal por valores que arrancam nos 48.429€ da versão Xcellence, a que é necessário somar pouco mais de 1000€ para aceder ao nível de equipamento de topo (49.640€).