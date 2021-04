A Comissão Coordenadora Regional do BE na Madeira convocou, para 6 de junho, a Convenção do partido por estar em desacordo com o apoio à recandidatura de Miguel Gouveia, da Coligação Confiança, à Câmara Municipal do Funchal.

“O atual mandato era por mais um ano, mas a Comissão Coordenadora decidiu marcar a Convenção do partido para 6 de junho, dado que a Assembleia de Aderentes do Funchal decidiu apoiar a recandidatura de Miguel Gouveia”, disse o coordenador regional, Paulino Ascensão.

“A atual Comissão mantém-se em funções até uma nova ser eleita”, referiu

A maioria dos elementos da Comissão Coordenadora Regional, segundo um comunicado, considerava que “não estavam preenchidas as condições suficientes para haver coligação, mas a Assembleia de Aderentes do Funchal decidiu em sentido contrário”.

Paulino Ascensão conclui que, a 6 de junho, será eleita uma nova Comissão Coordenadora, salientando, no entanto, que a decisão da Assembleia de Aderentes não será inviabilizada pelo facto de haver novos órgãos eleitos, ficando apenas carecida da ratificação pela Mesa Nacional do BE.

O atual presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia, sucedeu a Paulo Cafôfo quando esse decidiu candidatar-se, pelo PS, à presidência do Governo Regional nas eleições legislativas regionais de 22 de setembro de 2019, ato eleitoral em que o BE não elegeu nenhum deputado.

Nas eleições autárquicas de 01 de outubro de 2017, Miguel Gouveia foi eleito pela Coligação Confiança formada pelo PS, BE, JPP (partido que depois se retirou da coligação), PDR e Nós, Cidadãos.