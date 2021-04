Boletim DGS. Não havia tão poucos casos diários desde 25 de agosto

Número de mortes esta semana é metade face a meados de março

Esta semana, desde o boletim de segunda-feira, a Direção-Geral de Saúde identificou 42 mortes com complicações associadas à Covid-19, menos 27 do que na semana anterior (ou -39%). É ainda metade (menos 42 óbitos) do que há duas semanas.

As quatro mortes registadas no boletim deste domingo são uma diminuição de seis face ao domingo passado. Três dessas mortes tiveram lugar em Lisboa e Vale do Tejo, que inclui parte dos distritos de Setúbal, Santarém e Leiria. A outra morte foi no Norte.

Por escalão etário, estão em causa três óbitos acima dos 80 anos e um outro na casa dos 60 anos.

Morreram 15.960 pessoas com Covid-19 desde que começou a pandemia, em março do ano passado.