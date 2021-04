O bispo do Porto, Manuel Linda, pediu este domingo às pessoas para serem cuidadosas para, dessa forma, Portugal evitar uma quarta vaga da pandemia de covid-19.

“Temos o dever de ser cuidadosos para não termos uma quarta vaga da pandemia”, disse Manuel Linda, no final da celebração da Páscoa, na Sé Catedral do Porto. Realçando a necessidade de se ser prudente, o bispo recordou que há hoje “muito sofrimento e morte” devido à covid-19. Na sua opinião, não é conveniente voltar atrás, quer por questões de saúde, quer por razões económicas, daí os apelos à prudência. Além disso, o bispo do Porto aproveitou a ocasião para realçar o papel da mulher a quem, disse, se deve o melhor da humanidade.

Deve-se à mulher o melhor da humanidade, nomeadamente o desvelo maternal pela vida nascente e a coragem na assistência à vida que definha, a consagração aos setores estruturantes da sociedade que são a educação e a saúde, a presença solícita e insubstituível na vida da Igreja, particularmente nos setores mais escondidos e menos atraentes”, afirmou.

Manuel Linda aproveitou, assim, para agradecer às mulheres, a todas as mulheres a quem, porventura, “o mundo deve mais que aos homens”.

