As autoridades inglesas vão fazer nas próximas semanas testes aos chamados passaportes de vacinação, que servem para identificar quem já foi imunizado contra a Covid-19, para tentarem perceber como é que podem reabrir grandes espetáculos sem manterem o distanciamento social.

De acordo com a agência Reuters, os testes serão feitos em nove jogos da Taça de Inglaterra, em Wembley, incluindo as meias-finais e a final, mas também em clubes de comédia.

O sistema em causa permitirá às autoridades saber se o detentor desse passaporte levou a vacina, se teve algum teste negativo recentemente ou se adquiriu imunidade por ter tido Covid-19 nos últimos seis meses.

É pouco provável que o controlo venha a ser feito em pubs, lojas ou transportes públicos, diz ainda a agência de notícias.

Apesar de os testes começarem nas próximas semanas, o jornal britânico The Telegraph indica que o passaporte de vacinação não deve avançar antes de setembro.

Para já, o Governo prevê que um número limitado de pessoas tenha permissão para assistir in loco a jogos de futebol a partir de 17 de maio, o que significa apenas a última jornada na Premier League. E as discotecas deverão reabrir, se tudo correr bem, a 21 de junho.

O Reino Unido (não só Inglaterra) é um dos países que mais rapidamente avançou com o processo de vacinação, tendo, neste momento, 53 doses administradas por cada 100 pessoas, de acordo com a plataforma Our World in Data.

No total, até ao momento, pelo menos 4,3 milhões de pessoas foram infetadas no país. E um pouco mais de 127 mil pessoas morreram por complicações associadas à Covid-19.