A equipa do alemão Nico Rosberg, antigo campeão de Fórmula 1, venceu este domingo a primeira prova do novo campeonato Extreme E, uma competição de todo-o-terreno para carros elétricos, na Arábia Saudita.

O sueco Johan Kristoffersson e a australiana Molly Taylor bateram o dinamarquês Timmy Hansen e a britânica Catie Munnings, da Andretti United, por 23,73 segundos, com o francês Sébastien Loeb, que fez dupla com a espanhola Cristina Gutiérrez, em terceiro, pela equipa do britânico Lewis Hamilton, atual campeão mundial de Fórmula 1, já a 1.38,09 minutos.

Loeb sofreu um problema na direção assistida e perdeu tempo no pó dos adversários.

Depois da Arábia Saudita, a Extreme E segue para o Senegal, Gronelândia, Amazónia e a Terra do Fogo, na Argentina.

O objetivo passa por promover a mobilidade elétrica e sensibilizar o público para as questões ambientais.