Este vinho nasceu virado para o cume do Pico e estagiou no fundo de uma gruta

Bernardo Cabral não consegue disfarçar o contentamento. Está claramente orgulhoso do vinho que apresenta via Zoom, o único que estagiou no interior da Gruta das Torres, no Pico, a 17 metros de profundidade. Foram 15 meses de um sono silencioso, sem qualquer perturbação, um período em que as garrafas desfrutaram da escuridão absoluta, da temperatura constante (15º C) e da humidade acentuada (90%).

O vinho Gruta das Torres Arinto dos Açores 2018, que está a agora a ser lançado no mercado, não esconde a natureza que o viu nascer. A uva veio de vinhas centenárias que existem, e persistem no tempo, na freguesia da Criação Velha, em plena zona de Património Mundial da UNESCO, e a cerca de 420 metros do mar. Mais, chegam a situar-se precisamente acima da gruta que dá o nome ao novo vinho.

O estágio no interior cavernoso reflete a relação umbilical do projeto: “Metemos o vinho a estagiar na gruta um pouco como quem mete o bebé dentro do útero da mãe”, diz o enólogo consultor da Picowines. Carregar as 1.183 garrafas para o interior da gruta foi um trabalho um tanto ou quanto hercúleo. Foi preciso mobilizar o pessoal da Cooperativa Vitivinícola do Pico e um dia inteiro para o fazer. E conseguiram não partir uma única garrafa, um marco importante dada a edição limitada e o carácter raro das vinhas do Pico. “Não há espaço para fazer mau vinho”, garante Cabral, cuja cooperativa conta com 270 sócios microviticultores (a uva, garante, é “bem paga”, até porque as dos Açores são as mais caras do país).