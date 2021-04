O Famalicão venceu este domingo na receção ao Paços de Ferreira por 2-0, em jogo da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e distanciou-se da zona de despromoção.

O brasileiro Anderson, aos 41 minutos, e o espanhol Iván Jame, aos 64, assinaram os golos da segunda vitória seguida dos minhotos, que somam três jogos sem perder, desde que Ivo Vieira assumiu o comando da equipa.

O Famalicão manteve o 14.º lugar, com os mesmos 26 pontos de Portimonense e Belenenses SAD, enquanto o Paços de Ferreira, que somou o quarto desaire seguido como visitante, permanece no quinto posto, com 44.