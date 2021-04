Em atualização

Os jogadores do Valencia deixaram o terreno de jogo no encontro com o Cádiz em solidariedade com Diakhaby, francês que abandonou o relvado após um alegado insulto racista de Juan Cala. As duas equipas recolheram aos balneários, acabando por regressar alguns minutos depois mas sem a presença do central.

“A equipa reuniu-se e decidiu voltar para lutar pelo símbolo [que defende] mas condena de forma firme todas as formas de racismo. Não ao racismo”, escreveu o clube valenciano no Twitter.