Artigo em atualização

O presidente da câmara municipal de Viseu, António Almeida Henriques morreu este domingo de manhã no Hospital de São Teotónio, em Viseu, não resistindo às complicações decorrentes da COVID-19, informou a autarquia em comunicado. António Almeida Henriques tinha 59 anos e era presidente da autarquia desde 2013. O município declarou três dias de luto municipal que se inicia esta segunda-feira.

O autarca estava internado nos cuidados intensivos desde o dia 10 de março, depois de ter testado para a Covid-19 no dia 4 de março, tendo inicialmente registado sintomas ligeiros. O estado clínico começou a agravar-se, explica a autarquia em comunicado, no dia 7 de março com o autarca, “face ao agravamento dos sintomas”, a dirigir-se ao hospital, onde foi de imediato observado e ficou internado por “precaução”.Logo nesse dia, Almeida Henriques foi sujeito à “entubação e ventilação mecânica”.

No mesmo comunicado a câmara municipal de Viseu lembra a “elevada cultura democrática e competência política” de Almeida Henriques, que o levaram a “ocupar diversas funções de grande responsabilidade, tanto ao nível do associativismo, como a nível político”. António Almeida Henriques foi deputado na Assembleia da República em várias legislaturas (IX, X e XI e XII), tendo igualmente sido vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD em duas ocasiões (entre 2005 e 2007 e 2010 e 2011). Integrou também o Governo de Pedro Passos Coelho, como secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional do XIX Governo Constitucional.

Além deste currículo na política nacional, Almeida Henriques também foi, além de presidente da autarquia, presidente da Assembleia Municipal de Viseu durante oito anos, nos mandatos de 2005/2009 e 2009/2013. A autarquia recorda que Almeida Henriques repetia “muitas vezes” que “não podia ser Presidente de outra câmara” que não Viseu.

“Admiração e respeito”

Sucedem-se as reações à morte de Almeida Henriques. A direção nacional do PSD emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do autarca de Viseu, onde destaca que foi com “grande consternação” que o partido recebeu a notícia da morte de Almeida Henriques. O PSD diz que o autarca deixa em Viseu “um legado indelével, tendo mantido sempre uma participação ativa em diversas instituições culturais, sociais e científicas da cidade e da região”. O partido lembra que este “autarca dedicado” era militante do PSD desde 1980 e ocupou vários cargos públicos. A mensagem termina com “a direção do Partido Social Democrata, na figura do seu Presidente, Rui Rio” a expressar “a toda a família o seu mais sentido pesar nesta hora”.

O eurodeputado e chefe da delegação do PSD no Parlamento Europeu, Paulo Rangel, já lamentou a morte de António Almeida Henriques. Através do Twitter, Rangel lembra que o autarca viseense “se bateu toda a vida” pela cidade de Viseu e pela região Centro.

Em tempo de Páscoa, perdemos o Almeida Henriques, que recordo com admiração e respeito. À sua família, a Viseu e aos seus cidadãos e a toda a região Centro, por cujo desenvolvimento se bateu toda a vida, um abraço de conforto e de homenagem. @psdparleuropeu @ppdpsd — Paulo Rangel (@PauloRangel_pt) April 4, 2021

O vice-presidente da bancada do PSD, Ricardo Batista Leite, também deixou uma palavra de homenagem a Almeida Henriques, que recorda como “amigo, colega” e “companheiro de tantas lutas”.