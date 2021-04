A oito jornadas do final, o PSG não só estava longe de ter a habitual folga pontual para celebrar antes de tempo p título de campeão como tinha de vencer o Lille no Parque dos Príncipes para assegurar a liderança isolada da Ligue 1, naquele que era o jogo grande da ronda. E em condições normais, apesar da boa campanha do adversário, era um encontro para ganhar, até pela recusa de Mauricio Pochettino em fazer qualquer tipo de poupanças tendo em vista a partida de quarta-feira em Munique frente ao Bayern para a Liga dos Campeões. Não foi. E tudo acabou mal.

O Lille de Christophe Galtier, que apostou de início nos portugueses José Fonte, Tiago Djaló e Renato Sanches, adiantou-se no marcador com um golo do canadiano nascido nos EUA Jonathan David logo aos 20 minutos e foi defendendo uma vantagem fundamental para se isolar na liderança do Campeonato. Que conseguiu, apesar da grande pressão dos parisienses, até ao minuto 90, altura em que o jogo passou a ser falado por outras razões.

Na sequência de um lance na esquerda do ataque do PSG em que Neymar caiu e Tiago Djaló tentou depois proteger a bola para sair antes de um toque do brasileiro com a dúvida se antes ou para lá da linha, o número 10 do conjunto da capital empurrou o internacional Sub-21 já fora do terreno no sentido de recolocar o mais depressa a bola em jogo e viu o segundo amarelo tal como o central (que atuou como lateral direito, numa defesa que tinha ainda José Fonte, Sven Botman e Reinildo Mandava). O encontro ficava 10×10 e foi o próprio Neymar que agarrou numa primeira instância Tiago Djaló, que protestava com o árbitro, colocando-lhe o braço à volta por trás.

Confusão entre Neymar e Tiago Djaló e ambos são expulsos ???? Boa decisão? #Ligue1ELEVEN pic.twitter.com/sq8vFWqNxr — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) April 3, 2021

Mas o pior estava ainda para vir: a caminho dos balneários, os dois jogadores começaram a trocar algumas palavras mais azedas, num diálogo mais tenso que se prolongou até ao túnel. Aí, só mesmo a intervenção dos seguranças evitou que Neymar e Tiago Djaló se agredissem, com uma das pessoas envolvidas que tentavam separar os dois jogadores a ser mesmo abalroada para o chão com o português em imagens do Canal+ que surgiram já depois do final do jogo, depois de uma aproximação do brasileiro quando se encontrava perto da porta do balneário.

Neymar and Djalo have a fight in the tunnel during the PSG & Lille football match pic.twitter.com/Xptluo6BzP — Everything Sports (@CompleteSports0) April 3, 2021

E se no caso de Tiago Djaló, que em 2018/19 se mudou para os juniores do AC Milan após ter feito a formação do Sporting antes de assinar pelo Lille na última época, esta foi a primeira expulsão na Ligue 1, Neymar viu pela segunda vez o vermelho na presente temporada em 20 jogos, sendo já o terceiro desde o início de 2020 – registo único no Campeonato francês nesse período. Agora, e além da suspensão automática por um jogo pela acumulação de amarelos, ambos os jogadores podem ver a sua sanção agravada pelo que se passou no túnel, numa altura em que o Lille lidera com 66 pontos, mais três do que o PSG, quatro do que o Mónaco e cinco do que o Lyon.