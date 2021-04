O Pão de Forma, conhecido internamente como Type 2, é um dos modelos mais emblemáticos da Volkswagen, depois do Carocha (Type 1), e está agendado para passar à produção, agora como veículo eléctrico, já em 2022. O modelo, que enquanto protótipo era conhecido como ID.Buzz, vai estar disponível com versões de passageiros, misto e de carga, como aliás acontecia no modelo original de 1949. Mas a nova geração 100% eléctrica promete ser competitiva em termos de preço.

A base para o ID.Buzz é a plataforma MEB, a mesma que serve de suporte aos VW ID.3 e ID.4, família que em breve será reforçada por mais eléctricos desta e de outras marcas do grupo. É este um dos motivos que pode explicar a anunciada competitividade, uma vez que o volume de produção da plataforma implica uma redução dos custos unitários.

A plataforma MEB permite construir com comprimentos distintos e o ID.Buzz estreará a mais generosa distância entre eixos. Isto permite-lhe, de acordo com o responsável pela divisão de comerciais da VW, Carsten Intra, alojar a bateria com 60 kWh nas versões mais acessíveis, acumulador que já serve o ID.3 e ID.4. As versões com mais potência e autonomia do ID.Buzz, explorando o potencial de uma maior distância entre eixos, recorrem a um pack de baterias com aproximadamente 100 kWh, capacidade que não cabe num ID.4, mas que é acomodável sem problemas no Pão de Forma eléctrico.

O ID.Buzz vai ter uma versão comercial 4 fotos

Segundo Intra, em declarações à Car and Driver, a versão mais acessível do ID.Buzz deverá montar um só motor com cerca de 200 cv, no eixo traseiro, alimentado pela bateria mais pequena (60 kWh) que será capaz de percorrer 300 km entre recargas. Esta versão será proposta na Europa entre 40.000€ e 60.000€, supondo que a diferença se ficará a dever, em parte, à evolução esperada do preço das baterias. A versão mais potente, com um valor ligeiramente acima dos 300 cv, deverá montar um motor por eixo, a bateria maior (100 kWh) e anunciar uma autonomia de 500 km.

Ao ser proposto por valores a partir de 40.000€, o ID.Buzz será mais barato do que os furgões comerciais actualmente disponíveis, todos eles a oferecer menos autonomia do que a versão mais acessível do Pão de Forma e por um preço 5.000€ a 10.000€ superior.