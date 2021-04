Pelo segundo ano consecutivo, houve restrições no Vaticano na Páscoa. O Papa Francisco celebrou Missa do Domingo da Ressurreição dentro da Basílica de São Pedro devido à pandemia de Covid-19. Mesmo assim, fez a tradicional mensagem de Páscoa, a benção Urbi et Orbi. Nas suas palavras, o Santo Padre deixou dois apelos específicos: que o mundo acelere o processo de vacinação, principalmente nos países mais pobres; e que se acabe com o gasto “escandaloso” na guerra.

A pandemia ainda está se está a espalhar, enquanto a crise social e económica continua severa, especialmente para os pobres. No entanto — e isso é escandaloso — os conflitos armados não terminaram e os arsenais militares estão a ser reforçados”, disse o Papa Francisco.

[No vídeo abaixo pode rever a mensagem de Páscoa do Papa Francisco]

Numa situação comum, a mensagem de Páscoa teria sido lida a partir da varanda da fachada de São Pedro para cerca de 100 mil pessoas. Contudo, devido à pandemia, o Papa Francisco proferiu as palavras dentro da Basílica. Neste momento, Itália continua confinada para conter a propagação da Covid-19.

Exorto toda a comunidade internacional a assumir um compromisso comum para superar os atrasos na sua distribuição e promover a sua distribuição, especialmente nos países mais pobres”, disse.

De acordo com Francisco, “as vacinas são uma ferramenta essencial” para combater a pandemia, que continua a “todo o vapor”. Sendo Domingo de Páscoa, relembrou: “O Cristo ressuscitado é a esperança para todos aqueles que ainda sofrem por causa da pandemia, para os doentes e para aqueles que perderam um ente querido“.

Na mesma benção, o Papa lembrou que a pandemia aumentou o número de pobres e realçou que “precisamos de experimentar relações humanas reais e não apenas virtuais”. Mesmo assim, mostrou empatia, principalmente com os mais jovens, por não poderem frequentar as escolas. Além disso, deixou aclamou o trabalho que está a ser feito por todos os profissionais de saúde.

Por fim, Francisco referiu também: “Ainda há muitas guerras e muita violência no mundo. Que o Senhor, que é a nossa paz, nos ajude a superar a mentalidade de criar guerra”. Quanto às guerras existentes, o Santo Padre lembrou os manifestantes no Myanmar, as mortes na Síria, e pediu o fim de conflitos em África, especificamente na região de Tigré, no norte da Etiópia, e província de Cabo Delgado, em Moçambique. O Papa Francisco apelou também para que os israelitas e os palestinianos redescubram “o poder de diálogo”.