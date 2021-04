Em que contexto surge este livro, com que missão?

Humbertina Maia (HM): Trabalhamos no Hospital Magalhães Lemos, no Serviço de Psicogeriatria, e trabalhamos com pessoas que têm ou diagnóstico de demência ou suspeita de demência. Sou psicóloga, a Margarida [Sobral] também. No nosso dia-a-dia fazemos estimulação cognitiva com a nossa população. Acontece que, ao longo dos anos, fomos reunindo muito material.

O que é que se entende por estimulação cognitiva?

Margarida Sobral (MS): Fazemos exercícios que tentam estimular algumas áreas cerebrais. A maior parte das pessoas que seguimos têm défices de memória, então, fazemos exercícios que vão estimular a parte da memória, da atenção, da concentração e ainda da linguagem. Trabalhamos numa equipa multidisciplinar, com outros médicos, com psiquiatras e enfermeiros. As pessoas aparecem-nos com alguma dificuldade, umas já com demência, e nós tentamos fazer planos ajustados, que podem ser farmacológicos e não farmacológicos. Sendo psicólogas e terapeutas, apostamos fundamentalmente nas intervenções não farmacológicas. E a estimulação cognitiva é uma dessas áreas. Muitas vezes as pessoas já estão com demência, mas o que queremos é que essa evolução seja a mais benigna possível, que as pessoas tenham qualidade de vida e sejam felizes.

HM: Não queremos fazer uma estimulação cognitiva que seja aborrecida e que infantilize. O livro, no fundo, acaba por ser o resultado disso.

O livro é o resultado da vossa experiência em consulta?

MS: Queríamos, partindo da nossa experiência, chegar a um público mais largo, chegar às pessoas que ainda estão, do ponto de vista cognitivo, saudáveis. Isto surge no sentido da promoção, as pessoas estão bem e queremos que continuem bem. No livro queremos trabalhar outras áreas, como as das emoções e dos afetos.

Como é que se chega à área dos afetos e das emoções?

HM: Os exercícios são uma espécie de extensão daquilo que fazemos presencialmente (as pessoas normalmente até levam exercícios para fazer em casa). O livro está organizado por semanas, a nossa ideia é que as pessoas tenham exercícios para fazer durante todo o ano. E, no final de cada semana, existem sugestões — é nelas que procuramos abranger o indivíduo em todas as áreas, recorrendo a técnicas como a terapia da gratidão, o contacto com a natureza ou a criatividade. Em cada semana existe uma sugestão que vai ao encontro destas técnicas.

O livro surge numa altura em que existe uma pandemia. Foi coincidência?

MS: É uma questão com muita lógica. Na realidade, este livro foi sendo amadurecido de há dois anos para cá, é incrível. Há um ano, no início da pandemia, estávamos com o livro em mãos, numa altura em que os grupos foram parados, e dizíamos “Este livro já devia estar feito!”. Percebemos que ia fazer toda a diferença. Há muita gente sozinha. Ainda não recomeçámos os grupos e ligamos semanalmente para as pessoas — há aquelas que se queixam do isolamento, da solidão. Muitas vezes somos nós o único contacto durante a semana.

A pandemia aumentou o sentimento de solidão entre os mais velhos. Quão problemático é que isto pode ser?

MS: Acreditamos que há pessoas dos grupos com que trabalhamos que já terão perdido mais capacidades do ponto de vista cognitivo. Se ficarmos sentados num sofá durante muito tempo, vamos ter mais dificuldades em sair dele. Se eu não correr durante uma semana, na semana a seguir já vou ter mais dificuldade em fazê-lo, já não vou fazer os tempos que fazia na semana anterior.

HM: Em termos emocionais também está a ser muito duro para as pessoas mais velhas por estarem afastadas dos filhos e dos netos. Este afastamento, digamos, do núcleo familiar mais próximo, está a ser muito doloroso.

Há efetivamente idosos que estão fechados há um ano em casa?

MS: Sim, sim. E alguns nos seus quartos [dos lares], sem poderem sair, o que ainda é mais grave. Fechados nos seus quartos.

Conhecem exemplos desses? Estão entre as pessoas que ajudam?

MS: Sim. É dramático. Há pessoas que desde há um ano estão fechadas em lares nos seus quartos. Imagine as dificuldades que vão ter do ponto de vista motor e cognitivas! De certeza que vai haver um declínio. As pessoas já não vão ser as mesmas e, provavelmente, vai ser difícil retomarem o nível cognitivo que tinham anteriormente.

A pouca estimulação cognitiva pode andar de mãos dadas com sintomas depressivos ou com a própria depressão?

HM: Acho que sim, mas com as pessoas mais velhas ainda se passa uma outra coisa. Diria que, de uma maneira geral, depois de um ano de pandemia e de confinamento, já todos estamos em sofrimento, desde as crianças aos mais velhos. Mas os mais velhos têm uma agravante, eles próprios referem-no: têm menos tempo de vida do que uma pessoa mais nova e, portanto, estão a passar ou a desperdiçar os últimos tempos fechados, sem estarem com as pessoas de quem mais gostam.

MS: Na realidade, há muitas pessoas que já tinham tendência a quadros depressivos, mas a psicologia depressiva tem aparecido em algumas pessoas mais velhas.