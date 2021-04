É a mais recente polémica do Facebook. Os dados pessoais de 533 milhões de utilizadores, incluindo o número de telemóvel, foram revelados na internet. A fuga foi revelada no Twitter por Alon Gal, diretor de tecnologia da Hudson Rock, uma empresa de cibersegurança, e noticiada pelo Business Insider, que afirma ter tido acesso aos dados. Este domingo, também no Twitter, Troy Hunt, o especialista em cibersegurança que criou o “Have I Been pwned” — um site que permite saber se já teve o seu email ou informação pessoal comprometida na internet — afirma que esta fuga parece ser legítima. Por causa disso, atualizou a plataforma que detém e deixa-o saber através desta se o seu email é um dos 2.529.61 milhões comprometidos (a maior parte dos dados são números de telemóveis).

Depois de inserir o seu email na plataforma de Hunt veja se, de dentro dos possíveis casos em que foi comprometido (onde diz “breaches you were pwned in”), se esta fuga específica do Facebook é uma delas.

Como explica Hunt, o maior impacto desta fuga está relacionado com os números de telemóvel: “Para spam baseado apenas no número de telefone, [isto] é ouro. Não apenas SMS’s, existem muitos serviços que exigem apenas um número de telefone atualmente”, explica na mesma rede social. Contudo, o especialista em cibersegurança diz que, tendo tido acesso aos alegados dados comprometidos, está ainda a decidir se deve deixar as pessoas a saberem se tiveram o número de telemóvel comprometido ou não. No Twitter, explica isso tendo em conta que nem tudo está confirmado ainda quanto a esta fuga de dados.

I’ve had a heap of queries about this. I’m looking into it and yes, if it’s legit and suitable for @haveibeenpwned it’ll be searchable there shortly. https://t.co/QPLZdXATpt

Esta fuga massiva de dados decorre de uma falha que o Facebook alega ter resolvido em 2019. Em janeiro deste ano, como noticou a Vice, um programa informático automático — ou bot — estava a vender esta informação a 20 dólares o utilizador através do serviço de mensagens Telegram. Agora, os mesmos dados estão disponíveis gratuitamente através de um fórum especializado de programação e pirataria informática (ou hacking), como explica o Bleeping Computer. De acordo com esta publicação online de tecnologia, além do número de telemóvel, também é possível ver o nome que o utilizador escolheu na rede social e o género.

[O tweet de Alon Gal no qual alega ter acedido a toda a informação]

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021