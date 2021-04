O deputado do PS e antigo líder da JS, Sérgio Sousa Pinto, defendeu este sábado no programa Lei da Bolha, da TVI24, que o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, “seria um excelente candidato” do PS à câmara municipal do Porto e uma “excelente notícia” para a cidade. Sousa Pinto lembrava que “o PS ainda não resolveu a questão do Porto”, mas que o nome do antigo autarca de Baião tem vindo a circular com uma “certa insistência”.

Sérgio Sousa Pinto acredita ainda que não é impossível José Luís Carneiro derrotar Rui Moreira: “O PS por natureza só vai a eleições para disputar a vitória, o que não quer dizer que ganhe, como é evidente. Muitas vezes perde”. O deputado socialista insiste assim que o PS “vai a votos para vencer” e que José Luís Carneiro seria uma boa hipótese para o Porto “quer para agora, quer para daqui a quatro anos”. E acrescenta: “Era uma solução de futuro, moderna, nova, arrojada, incomparavelmente superior a outros nomes que têm aparecido.”

Sérgio Sousa Pinto reconhece que “têm sido falados outros nomes”, que, como já escreveu o Observador, se resumem a outras duas opções: o eurodeputado Manuel Pizarro, e a deputada Rosário Gamboa. Em entrevista ao programa Vichyssoise, da Rádio Observador, Manuel Pizarro não excluiu essa opção e quando questionado sobre uma eventual recandidatura ao Porto (já foi em 2013 e 2017) respondeu da seguinte forma: “Sou um político socialista do Porto, nunca deixarei de ser opção. Isso não será problema. Respeito o vosso interesse, mas temos um processo interno e vou tentar não adiantar nada.”

Apesar de serem falados os nomes de Manuel Pizarro e Rosário Gamboa, Sérgio Sousa Pinto é duro com outras possibilidades: “Têm sido falados outros nomes. São nomes muito mais fracos do que José Luís Carneiro“.