Ao minuto 29 do jogo entre o Valencia e o Cádiz, tudo ficou virado do avesso. Depois de uma breve discussão, Diakhaby dirigiu-se a alta velocidade ao árbitro da partida para acusar Juan Cala de o ter insultado com um comentário racista. O árbitro mostrou o cartão amarelo ao central francês, pela veemência dos protestos, e o Valencia retirou-se de campo em solidariedade com o jogador. 20 minutos depois, regressaram e o jogo foi retomado — mas Diakhaby ficou no balneário, sendo substituído por Hugo Guillamón.

O Cádiz venceu o Valencia, com um golo de Marcos Gutiérrez já perto do final da partida, mas o resultado é o que menos importa retirar da partida deste domingo. Ainda no final da noite, o jornal Marca revelou o relatório composto pelo árbitro Medie Jiménez e permitiu perceber o que Juan Cala terá dito a Diakhaby. “Ao minuto 29, interrompi o jogo devido a uma discussão entre jogadores de ambas as equipas. O jogador N.º 13 do Valencia, Mouctar Diakhaby, depois de admoestado por discutir com o adversário, disse-me textualmente: ‘Chamou-me negro de m****’, em referência ao jogador N.º 16 do Cádiz, Juan Torres Ruiz. Essa frase não foi ouvida por nenhum elemento da equipa de arbitragem. Passados alguns instantes, o Valencia decidiu abandonar o terreno de jogo. Por esse motivo, o jogo foi temporalmente suspenso. Ambas as equipas foram para os respetivos balneários”, podia ler-se no relatório, que acrescenta depois a substituição do central e o recomeço do encontro na sequência de cinco minutos de exercícios de aquecimento.

Nuestro TOTAL APOYO a @Diakhaby_5 ???????? ???????? ???????????????????????????? El jugador, que ha recibido un insulto racista, ha pedido a sus compañeros que vuelvan al campo a luchar. TODOS CONTIGO, MOUCTAR #JuntsAnemAMUNT#AllToPlayFor pic.twitter.com/GQzpuO4I2w — Valencia CF ???????????? (@valenciacf) April 4, 2021

Entretanto, o Cádiz emitiu um comunicado onde condenou “qualquer situação de racismo ou xenofobia, seja quem for o seu autor”, mas garantiu “não duvidar da honestidade dos elementos do plantel”. “São todos firmes defensores da luta contra o racismo, cuja atitude sempre foi exemplar em todos os encontros já disputados. O clube não pode avaliar os lances próprios do jogo entre os jogadores e exigimos sempre uma atitude de respeito e responsabilidade perante os adversários. Trabalhamos e continuaremos a trabalhar para que no nosso futebol não exista qualquer comportamento xenófobo, com um ‘NÃO AO RACISMO’ contundente”, acrescentava a nota, que indicava ainda que Juan Cala, um dos jogadores na origem de toda a polémica, vai marcar presença numa conferência de imprensa esta terça-feira, para esclarecer toda a situação.

Cala, porém, já quebrou o silêncio durante a manhã desta segunda-feira. À chegada ao centro de treinos do Cádiz, o central de 31 anos garantiu estar “tranquilo”. “Não vou esconder-me. Amanhã vou falar na conferência de imprensa. Parece que neste país não há presunção da inocência”, disse o jogador aos jornalistas presentes. O Valencia, depois de este domingo ter garantido desde logo que o clube ia apoiar Diakhaby, também emitiu um comunicado articulado em dez pontos.

“1, Mouctar Diakhaby converteu-se hoje noutra vítima do racismo no futebol; 2, depois de sofrer um intolerável insulto racista, ainda viu o cartão amarelo por protestar; 3, estamos orgulhosos do apoio que Diakhaby recebeu por parte dos seus colegas e da decisão de abandonar em bloco o terreno de jogo; 4, confiámos que o episódio ia ser investigado; 5, para nossa deceção, não foi tomada nenhuma decisão; 6, ninguém no clube instou os jogadores a voltar ao relvado. O árbitro transmitiu aos jogadores as potenciais consequências de não regressarem ao terreno de jogo. Os jogadores, forçados a jogar debaixo de uma penalização depois dos insultos racistas e do cartão amarelo a Diakhaby, decidiram regressar ao terreno de jogo; 7, Diakhaby pediu aos colegas que voltassem ao jogo e lutassem. Os colegas respeitaram a sua vontade; 8, o que se passou hoje não deveria voltar a acontecer jamais no futebol; 9, o Valencia está contra o racismo e manifesta o seu total apoio a Diakhaby. Hoje é um dia triste para o nosso desporto; 10, o que perdemos hoje não foi um jogo, hoje perdeu-se o respeito e o espírito do futebol e do desporto”, podia ler-se na nota do clube espanhol.

Ao longo do dia, o Valencia tem partilhado vários tweets de apoio ao central francês por parte dos colegas de equipa, tal como Carlos Soler ou o ex-FC Porto Mangala. O clube publicou ainda uma fotografia de toda a equipa no treino desta segunda-feira, onde Diakhaby surge ao centro, respaldado por todos os elementos do plantel e da equipa técnica. “Ontem, hoje, amanhã e sempre: Stop ao racismo! O nosso total apoio está com Diakhaby. Lutaremos até ao final para esclarecer o sucedido, defender o nosso jogador e erradicar o racismo”, acrescentava a publicação.