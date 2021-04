Não é habitual um avião aterrar no aeroporto errado, mas foi mesmo isso que aconteceu no domingo. Um aparelho da Ethiopian Airlines, que voava desde Addis Ababa, aterrou num aeroporto em construção na Zâmbia, na cidade de Ndola.

O destino inicialmente previsto seria o aeroporto Internacional de Ndola, que recebe as ligações internacionais e a maioria dos voos na cidade, mas o aparelho acabou por aterrar no Aeroporto Internacional de Copperbelt, novo, ainda em construção e longe de ser inaugurado. A pandemia provocou o adiamento da inauguração do novo aeroporto, que estaria prevista para 2020. Os aeroportos encontram-se a uma distância de 15 quilómetros.

Segundo a agência noticiosa de aviação Simple Flying, a alteração do nome dos aeroportos pode ter sido motivo de confusão para o piloto da companhia etíope. É que o aeroporto em construção até há bem pouco tempo chamava-se Simon Mwansa Kapwepwe Airport, nome que viria a ser alterado para Aeroporto Internacional de Copperbelt — e o Aeroporto Internacional de Ndola também tinha tido o nome de Simon Mwansa Kapwepwe Airport.

O secretário do Ministério de Transportes da Zâmbia confirmou que a aterragem se deu “por engano”: “Ao comunicar com o radar, disseram-lhe (ao piloto) que não o estavam a ver”, explicou Misheck Lungu. “Ao perder a visão e o controlo necessário, decidiu aterrar no aeroporto ainda em construção”, disse ainda, citado pelo Times of India.

Não houve registo de danos, acabando o piloto por retomar o voo para o destino inicialmente previsto. A Ethiopian Airlines não se pronunciou sobre o caso.