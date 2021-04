Os dados apresentados pela Direção-Geral da Saúde às segundas-feiras, em relação à incidência acumulada nos concelhos, referem-se sempre à terça-feira da semana anterior. Esta semana, o sistema repetiu-se, mas os dados já tinham sido apresentados por António Costa, depois da reunião do Conselho de Ministros, no dia 1 de abril.

Assim, os dados da DGS, constantes no boletim desta segunda-feira, dizem respeito ao número de novos casos por 100 mil habitantes acumulados entre 17 e 30 de março e foram divulgados pelo primeiro-ministro na quinta-feira: 19 concelhos acima da linha vermelha definida pelo Governo (120 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias). Tendo em conta as variações que acontecem no espaço de uma semana, esta informação pode estar já completamente desatualizada.

Recordando: 13 desses concelhos tinham entre 120 e 240 novos casos por 100 mil habitantes acumulados em 14 dias: Alandroal, Albufeira, Beja, Borba, Cinfães, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Lagoa, Marinha Grande, Penela, Soure, Vila do Bispo e Vimioso. Os outros seis tinham uma incidência acima de 240 casos por 100 mil habitantes: Carregal do Sal, Moura, Odemira, Portimão, Ribeira da Pena e Rio Maior.

Acima do limite dos 120 casos, mas sem estar sujeito às restrições impostas pelo Governo, estão seis concelhos no arquipélago da Madeira (Funchal, Ponta do Sol, Câmara de Lobos, Santa Cruz, Ribeira Brava e Machico) e um no arquipélago dos Açores (Ponta Delgada). Existiam, assim, um total de 26 concelhos nestas condições em todo o país.