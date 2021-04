No ano em que as principais cerimónias de prémios da indústria continuam a ser afetadas pela pandemia, os Screen Actors Guild (SAG) Awards não foram exceção. Acontecem habitualmente em janeiro e além de mais uma oportunidade de perceber quem são os favoritos aos Óscares, a sua passadeira vermelha também serve para medir temperaturas no que ao estilo diz respeito.

Tal como aconteceu com os Globos de Ouro e nos Critics’ Choice Awards, houve escolhas certeiras, ao mesmo tempo que apostas seguras foram feitas. O arrojo também bateu a algumas portas. No recato do lar ou nos corredores de um hotel, as estrelas do cinema e da televisão continuam a esforçar-se para a já familiar red carpet virtual.

Comecemos pelo visual irrepreensível da britânica Vanessa Kirby — uma longa saia preta de cintura subida, adornada por um top de cristais, com a assinatura de Matthew Williams, diretor criativo da Givenchy. Quem também não deixou o visual de domingo à noite por mãos alheias foi Carey Mulligan. De alças finas, o vestido Prada deixou-lhe as costas a descoberto, num jogo de preto e branco que simulou a sobreposição de duas peças.

Quem também escolheu a marca italiana foi Emma Corrin. A atriz que interpretou o papel de princesa Diana na última temporada de “The Crown” surgiu mais arrojada do que o habitual, com um cinto desportivo (um dos detalhes de assinatura Prada) e umas botas de combate. Para Kerry Washington, o vestido trabalhado Etro, com uma touca a combinar, foi o pretexto ideal para uma sessão dentro da piscina.

Na fotogaleria, veja os visuais de algumas das estrelas que passaram pela 27ª edição dos SAG Awards.