A Universidade de Aveiro vai iniciar na terça-feira a primeira fase de realização de testes de despiste à Covid-19 na comunidade académica, divulgou esta segunda-feira fonte daquela instituição de ensino superior.

Na primeira fase “serão testados todos os membros da comunidade académica que desenvolvem atividade presencial nos campi (conjuntos de edifícios académicos)”.

A testagem vai ser feita entre as 8h00 e as 20h00, no Pavilhão Artistides Hall para quem tem atividade no Campus de Santiago e no Campus do Crasto, decorrendo no mesmo horário na Escola Superior Aveiro Norte (ESAN) e Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, para quem ali se encontra em atividade.

“A testagem decorrerá de forma gradual e em colaboração com o Instituto de Biomedicina (Ibimed) da UA, e os testes serão disponibilizados gratuitamente, com a regularidade adequada ao contexto pandémico”, explica uma nota de imprensa da Universidade de Aveiro.

O objetivo é “prevenir os riscos associados à propagação do vírus SARS-CoV-2, proporcionando a UA a realização de testes de rastreio à Covid-19 a todos os membros da sua comunidade”.

Em março, foram já testados “todos os estudantes Erasmus que chegaram nessa altura à Universidade de Aveiro”, esclarece a mesma fonte. “A testagem será alargada, numa segunda fase, aos restantes membros da comunidade académica, quando for retomada a componente presencial”, conclui.

