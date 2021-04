A Comissão Promotora de Eventos da Associação 25 de abril (A25A) está a preparar o tradicional desfile (que no ano passado não se realizou) na Avenida da Liberdade, em Lisboa, tendo já informado a DGS, a PSP e a Câmara Municipal de Lisboa, que agora vão determinar as regras de segurança do evento. Em declarações ao DN, o coronel Vasco Lourenço, presidente da Associação 25 de abril, revelou que deverá ser mais curto, começando na rotunda do Marquês do Pombal e terminando nos Restauradores (em vez do Rossio).

A decisão de regresasr com o evento foi tomada pela Comissão Promotora do Desfile, composta por membros do PS, BE, PCP, PEV e também pela CGTP. Também pertencente à Comissão, a UGT não quis associar-se ao desfile, considerando que ainda não é altura de voltar às manifestações de rua. A APRE (Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados) também não estará presente na cerimónia, apesar de ter assinado o manifesto do evento.

“Vamos comemorar Abril, porque Abril não tem fronteiras e poderá mesmo ocupar o lugar que agora ocupa a Covid-19 porque a nossa esperança é que ele fique vago”, escreveu Vasco Lourenço na revista Referencial, publicada pela Associação 25 de abril.

Uma das ações simbólicas para celebrar o 25 de abril o ano passado foi cantar a Grândola Vila Morena à janela às 15h00. Este ano, a comissão promotora do evento pede que se repita o ato, mas desta vez que seja mais tarde — às 18h00 –, dado ter sido a hora em que Marcello Caetano, último chefe do governo do Estado Novo, se rendeu ao Movimento das Forças Armadas.

Se tudo correr como o previsto, no dia 25 de abril Portugal deverá estar na terceira fase do plano de desconfinamento apresentado pelo Governo. Nessa altura, os alunos do ensino secundário e das universidades deverão voltar ao ensino presencial e reabrirão, entre outros, cinemas, teatros e salas de espetáculos, centros comerciais e restaurantes.