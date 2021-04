Mais de 1.120 candidaturas foram aprovadas no âmbito da Medida de Apoio Excecional aos Artesãos e às Unidades Artesanais, um apoio financeiro que ascende a quase 1,2 milhões de euros, segundo dados do Ministério do Trabalho.

No âmbito daquela medida excecional concedida devido à crise provocada pela pandemia da Covid-19, foram recebidas 1.180 candidaturas, das quais foram aprovadas 1.120, a maioria na região Norte e em Lisboa e Vale do Tejo, segundo os dados facultados esta terça-feira à Lusa pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

A região Norte e Lisboa e Vale do Tejo concentram 64% das candidaturas aprovadas, registando-se ainda um número residual de candidaturas em análise, que aguardam informação relevante a fornecer pelas entidades.

Segundo o Ministério, o apoio financeiro ascende a quase 1,2 milhões de euros (a quase totalidade já paga).

O prazo de entrega de candidaturas terminou em 28 de fevereiro.

A medida de apoio excecional destinou-se a artesãos e unidades produtivas artesanais com sede em território continental para responder à perda de rendimentos devido à crise provocada pela pandemia de Covid-19.

Com o montante máximo de 1.755,24 euros, o apoio excecional é concedido pelo Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP) e financiado por transferências das verbas do Programa de Promoção das Artes e Ofícios que “não foram executadas devido ao cancelamento de feiras e certames e que poderão ser reforçadas para o efeito”, segundo a portaria publicada em 11 dezembro do ano passado em Diário da República.

Como forma de incentivo à manutenção da atividade das empresas artesanais, o apoio visa “fazer face à perda de rendimentos decorrente do cancelamento de feiras e certames de promoção e comercialização do artesanato originado pela crise pandémica Covid-19”, assim como “reforçar o setor das artes e ofícios e o património cultural português, profundamente afetado pelos efeitos da crise”.

A medida abrange “as atividades artesanais, os artesãos e as unidades produtivas artesanais constantes do Registo Nacional do Artesanato”.

Podiam candidatar-se possuidores de carta válida de artesão ou de unidade produtiva artesanal que cumprissem um conjunto de requisitos, inclusive estar legal e regularmente constituídos; ter a situação contributiva regularizada perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária e Aduaneira; e não se encontrarem em situação de incumprimento no que respeita a apoios financeiros concedidos pelo IEFP.