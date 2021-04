O número de órgãos colhidos para transplante caiu 20,9% em 2020, correspondendo a menos 197 órgãos comparativamente a 2019, uma redução que se fez sentir sobretudo nos transplantes de fígado e rim, segundo dados divulgados esta segunda-feira.

“Apesar de se ter assistido a um aumento da atividade de doação e transplantação em janeiro e fevereiro de 2020, pré-Covid-19, a pandemia de SARS-CoV-2 trouxe-nos alguns problemas“, nomeadamente na redução da referenciação, do número de dadores e na diminuição da colheita e do transplante de órgãos, tecidos e células”, afirmou a coordenadora nacional da transplantação.

Os dadores em morte cerebral, a tipologia mais frequente, foi a que sofreu menor impacto, mas o número de dadores vivos sofreu “uma queda importante” de quase 50% e a de dadores em paragem cardiocirculatória de cerca de menos 60%, adiantou Margarida Ivo da Silva na apresentação online de “dados nacionais de doação e transplantação de órgãos, tecidos e células em 2020“.

Esta diminuição fez-se sentir sobretudo no transplante de fígado que teve um impacto de 19,2% e do rim com um impacto de 26,7%, não tendo sido tão marcado do transplante do pulmão e muito menos no do pâncreas”, salientou.