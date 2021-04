O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, assegurou esta terça-feira que todos os bombeiros estarão vacinados contra a Covid-19 antes da época de incêndios florestais, com a vacinação dos cerca de nove mil elementos que faltam a partir de segunda-feira. “Temos condições para dizer que quando começarmos a época mais crítica de combate a incêndios rurais, todos os bombeiros portugueses estarão vacinados”, disse em declarações aos jornalistas, à margem da sessão comemorativa do Dia da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Na segunda-feira, a secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, anunciou que os nove mil bombeiros que estão ainda por vacinar começam a receber as vacinas contra a Covid-19 na próxima segunda-feira.

Em fevereiro, já tinham sido vacinados cerca de 15 mil bombeiros voluntários, sapadores e municipais indicados como prioritários para essa primeira fase. Na segunda fase, que arranca na próxima semana, serão vacinados os restantes operacionais. “O que foi pedido às mais de 400 associações humanitárias de bombeiros voluntários, bem como aos municípios que têm bombeiros sapadores ou bombeiros municipais, é que indiquem quem é que não está ainda vacinado”, explicou Eduardo Cabrita, precisando que o primeiro levantamento aponta para cerca de nove mil pessoas.

Eduardo Cabrita aproveitou ainda para agradecer o trabalho da proteção civil, sobretudo no último ano marcado pela pandemia da Covid-19.

Esse é um trabalho que queria destacar, que no último ano foi feito com toda a resposta à pandemia que também o sistema de proteção civil teve de dar, daí a merecidíssima prioridade dada neste quadro em que estamos com as temperaturas a subir, aproximando-nos de um verão que esperamos que seja de recuperação de normalidade nas nossas vidas”, disse o governante.