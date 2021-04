Aos 74 anos, Diane Von Furstenberg é uma referência do design, dentro e fora dos Estados Unidos. Ao longo de décadas, o trabalho da cor e dos padrões destacou-a dos seus pares. Nos anos 70, cunhou o wrap dress e fez dele uma imagem de marca que permanece até hoje.

Nesta colaboração com a H&M, anunciada em novembro do ano passado, a estética da criadora foi além do guarda-roupa e contagiou a casa. A coleção é composta por 31 peças e é posta à venda na loja online da marca sueca no dia 16 de abril.

“Como designer, a minha formação foi em padrões e têxteis, por isso, tenho uma biblioteca enorme. A maioria são fotografias da natureza. Tenho sempre uma máquina fotográfica comigo, onde quer que vá. E tiro sempre fotografias. Diminuo-as ou aumento-as, mudo as cores – os meus padrões têm sempre movimento, tal como a natureza”, explicou a criadora de origem belga numa curta entrevista, a propósito do lançamento da coleção.

Os padrões são centrais nas peças agora reveladas. A zebra e o leopardo estão presentes há décadas nas criações de moda de Furstenberg. Os lábios que espalhou pela coleção foram inspirados num quadro que Andy Warhol produziu para a própria designer. O terceiro padrão, abstrato, faz parte do arquivo intemporal da marca. “Considero preto e branco uma cor. Porque combina com todas as outras cores. Preto e branco. Para esta coleção, usei também cor de laranja – adoro o pôr-do-sol – e rosa – porque sou uma mulher”, referiu ainda.

Capas de almofadas reversíveis, pratos e chávenas, mantas de lã, caixas e tabuleiros lacados, jarras de vidro, velas com perfume de âmbar (a essência favorita da designer, embora também existam versões com notas de cedro, sândalo e pinho) e posters — a coleção espelha o ecletismo de Diane, que sempre manteve o nome de família do ex-marido, o príncipe Egon Von Furstenberg, com quem foi casada entre 1969 e 1983. À seleção de peças de decoração, optou por juntar um robe, mais uma celebração do seu emblemático padrão, mas também do gosto que o mundo desenvolveu recentemente pelo cuidado e a harmonia da casa.

Na moda como nos interiores, Furstenberg fala de estilo como um processo de autoconhecimento. “Às vezes, as pessoas procuram o seu próprio estilo, sem perceberem que é um reflexo de quem são. Quanto mais honestos formos, mais facilmente iremos encontrar o nosso estilo pessoal e confiança. Trata-se de assumirmos e aceitarmos quem somos”, refletiu ainda a designer.

Com uma campanha fotografada na casa da criadora e com styling feito pela própria, a coleção chega à loja online da H&M (incluindo Portugal) a 16 de abril e com preços que variam entre os 19,99 e os 149 euros. Fique a conhecer todas as peças e as imagens da campanha na fotogaleria.