Um homem filipino de 28 anos terá morrido depois de ter sido obrigado pela polícia a fazer agachamentos como castigo por estar a violar as regras de confinamento do país.

De acordo com a BBC, Darren Manaog Penaredondo terá sido abordado pela polícia na província de Cavite enquanto comprava água depois das 18h, horário definido para o recolher obrigatório na região.

A morte do homem foi anunciada por um familiar através das redes sociais, que relata que Penaredondo terá sido obrigado a fazer agachamentos em conjunto com outras pessoas que também tinham sido apanhadas a violar as regras. Os três sujeitos teriam de fazer 100 repetições do exercício em simultâneo, mas se não conseguissem teriam que repeti-lo, o que acabaria por resultar num total de 300 agachamentos.

No dia seguinte o homem terá desmaiado e entrado em coma acabando por morrer no hospital por volta das 22h.

Marlo Solero, chefe da polícia local, assegurou que não existem punições físicas para quem viole as regras do confinamento, apenas avisos das autoridades. Em entrevista à agência de notícias Asia News Network, citada pelo The Strait Times, o responsável adiantou que não houve polícias envolvidos na detenção de Penarendondo, que foi feita por vigias do bairro de Terejo. Solero acrescenta ainda que a polícia irá investigar a denúncia para descobrir quem foram os responsáveis pelo castigo que terá levado à morte do filipino.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já Ony Ferrer, perfeito da cidade General Trias, usou a sua página de Facebook para deixar uma declaração oficial sobre o caso, afirmando que já entrou em contacto com a família da vítima e que ordenou uma investigação completa para apurar o ocorrido, descrevendo esta punição como uma forma de “tortura”.

OPISYAL NA PAHAYAGAng pamunuan ng Pamahalaang Lungsod ng General Trias kabilang ang inyong lingkod ay nagpapahalaga sa… Posted by Ony Ferrer on Monday, April 5, 2021

O Grupo de Direitos Humanos filipino Karapatan pediu, esta segunda-feira, uma investigação imediata sobre a morte do homem de 28 anos. Cristina Palabay, secretária-geral da ONG diz estar angustiada com a notícia que tem circulado nas redes sociais, afirmando que, caso seja verdadeira, deve ser investigada como um crime de “violação da lei anti-tortura”.

No início deste mês, a Human Rights Watch já tinha alertado para o abuso das forças policiais filipinas na fiscalização das regras de confinamento. A organização não governamental relata episódios em que as autoridades prenderam pessoas em gaiolas para cães ou obrigaram os infratores a sentarem-se de frente para o sol nas horas de maior calor.

Esta quinta-feira, num discurso em direto na Televisão, o presidente das Filipinas Rodrigo Duterte alertou os cidadãos para não desafiarem as restrições de combate à pandemia, afirmando que as forças policiais têm ordens para recorrer à violência quando as situações o justificarem.