O Fundo Monetário Internacional acredita que Portugal vai fechar o ano com um défice de 5,04% este ano, pior do que a última previsão, feita em outubro, que apontava para 2,7%. Nessa altura, no entanto, não havia qualquer perspetiva de que pudesse haver um confinamento geral no início deste ano.

Em contraponto, o FMI antecipa que haja uma melhoria no défice para 2022 face às últimas previsões, atingindo 1,9% (em vez dos 2,8% apontados em outubro).

O FMI arrisca ainda contas para os quatro anos seguintes (habitualmente com o pressuposto de políticas invariantes, ou seja, levando em consideração apenas as medidas de política já adotadas). Para 2023, a organização ainda espera um défice, de 1,4%, mas, finalmente, em 2024, já numa nova legislatura, o Governo deverá ser capaz de atingir um superavit, de 0,5%, mantendo as contas em terreno positivo, em torno de 0,2%, tanto em 2025 como em 2026.

As novas perspetivas do FMI integram a base de dados do World Economic Outlook, que está já disponível no site da organização. Esta quarta-feira haverá mais detalhes sobre as situações orçamentais em todo o mundo, num capítulo dedicado às questões orçamentais (o Fiscal Monitor).

Em 2021, as contas da organização liderada por Kristalina Georgieva ficam um ponto percentual acima da previsão do Conselho das Finanças, que também fez uma atualização em março (para -4,1%). E para 2022 é apenas ligeiramente otimista (-0,2 pontos percentuais) nessa comparação com a entidade que fiscaliza as contas do Estado.

Para já, as previsões do Governo, feitas em outubro, aquando do Orçamento do Estado para 2021, estão ainda desatualizadas, sem ter em conta o desconfinamento que obrigou a um novo abrandamento da economia, com reflexos imediatos na receita fiscal, e ao reforço de apoios sociais.

Para todos os efeitos, o Governo ainda espera um défice de 4,3% este ano, mas o ministro das Finanças, João Leão, já anunciou que haverá uma revisão desse valor no Programa de Estabilidade, a ser apresentado até 15 de abril.

Em relação à dívida pública, o FMI admite que possa atingir 131,42% este ano (valor que apenas diverge em uma décima da previsão do CFP), e que continue a cair nos anos seguintes — 125,6% em 2022; 122% em 2023; e 117,6% em 2024, atingindo nesse ano os níveis pré-pandemia (de 2019). Finalmente, a projeção do FMI aponta para 113,9% em 2025 e 110,6% em 2026.