Um homem de 75 anos morreu na segunda-feira na sequência de um acidente com um trator, em Casal da Rola, freguesia de Louriçal, no concelho de Pombal (Leiria), disseram à Lusa fontes da GNR e Proteção Civil.

Contactado pela Lusa, fonte do Comando Geral da GNR referiu que a vítima era um homem com 75 anos. Já o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, explicitou que se tratou de “um despiste com um trator“. No local estiveram 19 elementos do Bombeiros Voluntários de Pombal, GNR e INEM, apoiados por sete veículos, prosseguiu a Proteção Civil.

O alerta foi dado às 21h52 de segunda-feira, de acordo com a informação disponível na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).