A Google e a sociedade de capital de risco portuguesa Indico Capital Partners vão lançar mais uma edição do programa de investimento e aceleração de empresas que têm em conjunto. As candidaturas estão abertas e a 21 de abril há uma sessão de apresentação que conta com a participação de Cristina Fonseca, empreendedora, sócia da capital de risco e a primeira mulher portuguesa a integrar a nova lista de Young Global Leaders, do Fórum Económico Mundial. O programa conta com um milhão de euros para investir.

No ano passado, a Indico Capital Partners lançou um programa de investimento com o apoio da Google for Startups, que contou com a participação de dez startups. Desde 2019 — e ao todo –, estes negócios angariaram cerca de 626 milhões de euros em financiamento. Candidataram-se ao programa mais de 140 startups e sete foram selecionadas para integrar o portefólio da Indico, recebendo cada uma delas 100 mil euros de investimento.

“Com este programa de investimento e com a parceria com a Google pretende-se fomentar uma maior criação de startups e dar projeção às mais promissoras para que possam internacionalizar e usufruir de oportunidades de investimento maiores, nomeadamente o acesso a mais financiamento da Indico que pode atingir os cinco milhões de euros por empresa”, referiu Stephan Morais, sócio gerente da Indico.

Cristina Fonseca acrescenta que quer “encorajar as startups que estejam prontas para se lançarem no mercado a candidatarem-se ao nosso investimento de 100.000 euros”. O programa de 12 meses inclui aconselhamento intensivo, apresentações de fundadores, investidores internacionais e de parceiros do ecossistema, bem como apoio na captação de fundos e de talento.