Já há nova data para o próximo concerto dos Guns N’ Roses no Passeio Marítimo de Algés. O grupo de rock de Axl Rose e Slash passará por Portugal para um concerto a 4 de junho de 2022. O espectáculo terá primeira parte do guitarrista, cantor e compositor norte-americano Gary Clark Jr.

A atuação dos Guns N’ Roses em Portugal tem sido sucessivamente adiada desde o início da pandemia da Covid-19. Numa fase inicial, o concerto em Portugal chegou a estar agendado para 20 de maio de 2020. Posteriormente foi adiado (em agosto desse ano) para junho de 2021. Agora, passa para junho de 2022.

Numa mensagem enviada aos fãs, citada num comunicado oficial que detalha a nova data encontrada para o concerto, a banda deixou uma nota: “Continuamos a estar agradecidos pela vossa compreensão e apoio durante estes tempos sem precedentes. Há luz ao fundo do túnel e estamos com muita vontade de voltar ao palco”.

Os bilhetes previamente adquiridos para assistir a mais um concerto em Portugal da banda que gravou temas como “Sweet Child O’Mine”, “November Rain”, “Paradise City” e “Welcome To Jungle” mantêm-se válidos para a nova data (2022). A organização aponta ainda as 18h para o momento de início do espectáculo e as 16h30 para a “abertura de portas”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O adiamento do concerto dos Guns N’ Roses é mais um sinal de que dificilmente será possível assistir a grandes concertos — e a grandes concertos sem distanciamento físico — em Portugal nos primeiros meses deste verão.

Alguns festivais também apontados para junho, como o Rock in Rio Lisboa e o NOS Primavera Sound, foram já adiados para 2022. Outros concertos de grande dimensão em solo nacional, como os do canadiano The Weeknd (bem como toda a sua digressão mundial), estão a ser marcados já para 2022 e não para 2021.

Os festivais de verão por agora agendados para o mês de julho deste ano, como o NOS Alive e o Super Bock Super Rock, continuam porém de pé. Até ao momento, ainda não foram adiados.