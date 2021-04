O luso-descendente Jérôme Rodrigues foi ilibado esta terça-feira pelo Tribunal de Paris. O Le Monde conta que esta figura de proa do movimento “Coletes Amarelos” estava a ser julgado por ter proferido “insultos públicos” — disse que a polícia era “nazi”.

De acordo com o tribunal, as declarações em questão “não visaram todos os policias, mas sim os métodos utilizados por alguns deles”, mais concretamente os membros do sindicato Synergie. É “patente que as declarações ocorreram no quadro de um conflito recorrente que vem sendo alimentado na rede social Twitter por Jérôme Rodrigues (…) e o sindicato da policia Synergie”, avaliou o tribunal. Este sindicato, porém, “não deve ser confundido com totalidade da polícia nacional”.

Jérôme Rodrigues, que foi perdeu um olho depois de ter sido atingido por uma granada durante uma manifestação dos “Coletes Amarelos” a 26 de janeiro de 2019, admitiu ter feito um post no Twitter, em setembro de 2020, onde dizia que os associados do sindicato em questão eram “um gangue de nazis” que iria abrir um campo de concentração no nordeste de Paris”. Foram estas palavras que levaram Gerald Darmanin, do referido sindicato, a processar Rodrigues, que diz ter feito declarações “desprezíveis” e, por isso mesmo, quis “defender a honra de todos os polícias”.

Sendo uma das figuras mais conhecidas do movimento “Coletes Amarelos”, Jérôme Rodrigues perdeu um olho enquanto filmava a chegada da manifestação à Place de la Bastille, em Paris, a 26 de janeiro de 2019. Dois polícias foram indiciados a 14 de janeiro devido ao incidente, um por “violência intencional que resultou em mutilação ou invalidez permanente” e o outro por “violência intencional agravada”.