O vereador do CDS-PP no município de Câmara de Lobos, Amílcar Figueira, estreia-se como cabeça de lista do partido nas próximas autárquicas, afirmando que tem “muito para dar” ao concelho onde nasceu e vive.

“Nasci, cresci e vivo em Câmara de Lobos e estou convicto que tenho muito para dar e seria capaz de trabalhar dedicadamente para melhorar a vida dos residentes no concelho, que são pessoas fantásticas”, declarou o candidato à agência Lusa.

Com 42 anos, militante do CDS-PP/Madeira desde 1995, Amílcar Figueira, técnico especialista na Assembleia Legislativa da Madeira, é presidente da concelhia centrista em Câmara de Lobos e secretário-geral adjunto do partido.

Nas últimas eleições autárquicas, em 2017, foi o número dois na lista do CDS-PP e entrou na vereação para substituir o vereador eleito, não tendo pelouros atribuídos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O município de Câmara de Lobos sempre foi governado por uma maioria do PSD, sendo atualmente liderado por Pedro Coelho. A vereação neste concelho é composta por cinco elementos do PSD, um do CDS-PP e outro do PS.

O candidato centrista defende como “prioritário” fazer um maior investimento na área do saneamento básico neste concelho contíguo a oeste do Funchal, considerando que está “muito atrasado” nesta área, o que “origina muitos problemas”, mesmo entre as pessoas que residem nas zonas altas.

“Um concelho virado para o turismo não pode ter este tipo de problema”, sublinhou, mencionando existirem também lacunas a sanar na área do planeamento das ribeiras, que exigem “uma intervenção mais adequada, também para garantir a segurança da população e qualidade de vida dos residentes” no território.

O problema da habitação social é o outro aspeto destacado por Amílcar Figueira, considerando ser “incompreensível” que o atual executivo municipal do PSD não tenha recorrido a todos os programas existentes para minimizar a situação.

“Isto impede que as pessoas, sobretudo os casais jovens, tenham um teto e constituam famílias, porque as habitações para arrendar são muito dispendiosas”, salientou.

O candidato apontou também que uma bandeira do CDS-PP no concelho de Câmara de Lobos é a redução da taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), “que é a mais elevada da região” (0,32), motivo pelo qual se absteve na votação do orçamento municipal para 2021, porque propôs uma diminuição para 0.30, o que “teria um impacto apenas de 70 mil euros”.

Amílcar Figueira quer ainda ver resolvida a “situação da utilização preocupante” dos pneus pela população nas construções, considerando ser “assustador o que está acontecer por toda ilha” e que está a alterar a paisagem, pois são integrados para fazer os muros de suporte aos campos agrícolas.

O candidato explicou que os pneus são cedidos “à borla”, enquanto a pedra “sai mais caro”, advertindo ser “provável que venha a provocar mesmo problemas à saúde”.

“Mas, parece que esta moda está a pegar e é preciso alertar as pessoas para procederem à sua retirada e [existir] uma fiscalização mais apertada”, argumentou, insistindo que se “está a alterar a paisagem e as freguesias estão a ficar infestadas com este tipo de material”.

O concelho de Câmara de Lobos, localizado na costa sul da Madeira, abrange uma área de 52 quilómetros quadrados e é composto por cinco freguesias: Câmara de Lobos, Estreito de Câmara de Lobos, Jardim da Serra, Quinta Grande e Curral das Freiras, nas quais residem cera de 36 mil habitantes (Censos 2011).

As eleições autárquicas ainda não têm data marcada para a sua realização, mas, por lei, devem acontecer em setembro ou outubro.