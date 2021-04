A queda de uma estrutura móvel de pintura no Feijó, Almada, fez dois mortos. A notícia foi confirmada à Rádio Observador por fonte do comando distrital de operações e socorro de Setúbal, que disse que o alerta foi dado por volta das 14h45.

As duas vítimas mortais, dois homens, estavam a trabalhar numa obra, no quinto andar de um prédio, quando o incidente se deu. O Correio da Manhã diz que as duas vítimas estavam a trabalhar na pintura exterior de um edifício na freguesia de Laranjeiro e Feijó. Os óbitos foram declarados no local.

No terreno permanecem cerca de uma dezena de operacionais, incluindo bombeiros, elementos da PSP e proteção civil.