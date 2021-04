Chile. Como um dos países com maior taxa de vacinação volta ao confinamento

A campanha de vacinação no Chile só arrancou em fevereiro, quando Israel já tinha administrado quase 60 doses por cada 100 pessoas no país. A 6 de abril, o Chile chegava perto desta marca (59 doses por cada 100 pessoas), mas Israel já vai nas 117 doses por 100 pessoas. Ainda assim, o Chile consegue estar à frente do Reino Unido e Estados Unidos que começaram a campanha de vacinação mais cedo.

Com tantas doses distribuídas porque é que o Chile atravessa uma fase tão grave da pandemia?

Todos os países e organizações internacionais têm apontado a vacinação contra a Covid-19 como uma etapa essencial para se controlar a pandemia, mas o que não pode deixar de se dizer é que os países precisam de manter as medidas de prevenção da transmissão do vírus, pelo menos, até que se atinja a imunidade de grupo — e isto considerando que as novas variantes não vão escapar completamente à resposta imunitária desenvolvida.

O Chile, no entanto, terá passado uma mensagem errada à população ou, no mínimo, incompleta, reporta o jornal El País: enalteceu-se demasiado o sucesso da campanha de vacinação, sem reforçar os riscos que ainda estavam presentes.

Depois do verão, em março, as atividades começaram praticamente sem restrições, as quarentenas nunca foram eficazes e a mobilidade da população aumentou consideravelmente”, conta um médico da plataforma ICovid Chile citado pelo jornal espanhol.

Os problemas, no entanto, já vinham de trás, em novembro o Chile abriu as fronteiras e em janeiro permitiu que os chilenos viajassem de férias, destaca o jornal The Guardian. Aliado a isto, o facto de não haver qualquer controlo sobre as viagens ou rastreio de quem chegava ao país vindos das férias, que pode justificar a presença das variantes britânica e brasileira no país, refere o jornal The New York Times.

Quando a vacinação teve início no Chile, os casos estavam a descer, mas nunca ficaram abaixo dos 3.500 por dia (média a sete dias) e, a 24 de fevereiro, ainda antes de se arrancar com a administração das segundas doses, o número de casos começou a subir a pique.

[Média de casos diário, a sete dias, no Chile e Israel.]