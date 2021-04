Depois de o Desp. Aves se ter sagrado o primeiro vencedor da Liga Revelação, em 2019, a temporada passada acabou sem campeão e sem título devido à pandemia. Esta terça-feira, depois de derrotar o Leixões, o Estoril agarrou o primeiro lugar do Campeonato das equipas Sub-23 — naquele que poderá ter sido o primeiro passo de uma temporada memorável do clube, que luta pela conquista da Segunda Liga e consequente promoção à Primeira.

O jogo decisivo, porém, terminou com muita confusão à mistura. O Estoril estava obrigado a ganhar — começou a partida a três pontos do então líder Leixões, numa fase de apuramento de campeão onde também estavam Sp. Braga, Famalicão, Belenenses SAD e Marítimo — e foi precisamente isso que fez, em casa, no Estádio António Coimbra da Mota. O encontro dificultou-se para o Leixões logo aos 10 minutos, quando Mário Júnior foi expulso com vermelho direto depois de derrubar Lucho Vega quando este seguia isolado para a grande área. O resultado foi para o intervalo ainda sem golos mas Lucas Macula, no arranque da segunda parte, abriu o marcador e colocou o Estoril a vencer.

Dez minutos depois, o Leixões ficou reduzido a nove elementos. André Lacximicant também foi expulso — e também com o vermelho direto –, numa decisão que pareceu estar relacionada com as palavras que dirigiu ao árbitro João Marques. A equipa de Matosinhos, que só precisava de empatar para ganhar a Liga Revelação, acabou por sofrer o segundo e decisivo golo já nos descontos, por intermédio de Rúben Pina. Durante os sete minutos de tempo adicional, que se mantiveram muito quezilentos e intensos tal como tinha sido toda a segunda parte, vários jogadores e elementos das equipas técnicas que estavam nos bancos de suplentes acabaram por envolver-se em confrontos, com tentativas de agressão e a necessidade da intervenção dos agentes policiais presentes. A partida terminou aí: e o Estoril confirmou a vitória e o primeiro lugar da competição.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depois do apito final, porém, a situação pouco ou nada acalmou. Os festejos do Estoril continuaram a ser interrompidos pelo inconformismo dos jogadores do Leixões, sendo que um atleta da equipa de Matosinhos interrompeu mesmo a flash interview de Vasco Costa, treinador dos estorilistas, para gritar “vergonha!” ao microfone do Canal 11. José Augusto Faria, técnico do Leixões, acabou por ser o autor de várias frases polémicas na conferência de imprensa, entre críticas à arbitragem e a garantia de que não “condena” a atitude dos jogadores no final da partida.

“Há pessoas que não andam no futebol, que pensam que andam… As Sofias desta vida têm de aprender muito para andar no futebol, porque o futebol tem de ser dos homens do futebol (…) Tenho 34 anos, estou a começar a minha carreira, posso até não chegar a um grande, mas tenho um orgulho tremendo de dizer que já treinei um clube enorme que o Leixões (…) No final, o que aconteceu é que não é fácil ver um título fugir pelas mãos quando é algo que não controlamos, que é por intermédio de terceiros. Estamos a falar de jovens, a iniciar carreira, a crescer, que são o futuro do futebol nacional, numa competição que é fantástica, que promove os jovens… E que infelizmente, por tudo aquilo que viram, não foi permitido alcançar o objetivo. Tenho um balneário inteiro de lágrimas nos olhos, tenho atletas que sentem este símbolo e que no fim não controlam as emoções, num lance junto ao banco do Estoril. Querem que diga o quê? Se é lamentável? É. Se os condeno? Não. Porque é muito difícil controlar”, explicou o treinador, numa declaração que parece visar uma das jornalistas e comentadoras do Canal 11.

Entretanto, em comunicado, o Leixões saiu em defesa de José Augusto Faria. “Em defesa da honra e bom nome de José Faria, não podemos calar a revolta pelo assassinato de carácter que estão a fazer a alguém que em nada proferiu qualquer insulto machista. Quando José Faria falou em “Homens do futebol”, na conferência de imprensa após o jogo com o Estoril Praia, abordou todo o universo do futebol. Todos, Homens e Mulheres. Sem exceção. Nós, Leixões, orgulhamo-nos de ter várias Mulheres na nossa estrutura e sermos um clube de igualdade de género. Somos um clube inclusivo. Das mães, das filhas, das irmãs. Das Sereias do Mar”, indicou o clube de Matosinhos.

(artigo atualizado às 11h24 com o comunicado oficial do Leixões)