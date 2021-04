Numa região marcada pela instabilidade e pela violência, o reino da Jordânia apresentava-se como uma espécie de oásis de estabilidade no Médio Oriente, um aliado do Ocidente fundamental para qualquer solução diplomática. No entanto, no passado fim de-semana, uma intriga palaciana, com acusações de tentativa de golpe de Estado, expôs as divisões na família real e aumentou as preocupações quanto ao futuro de Amã.

Numa ação que apanhou o mundo de surpresa, as autoridades jordanas detiveram entre 14 a 16 pessoas, entre elas Hamzah bin Hussein, meio-irmão do rei Abdullah II, no trono desde 1999, e Bassem Awadallah, ex-ministro das Finanças e antigo enviado especial da monarquia hachemita para a Arábia Saudita. Segundo as autoridades, bin Hussein estava um envolvido numa conspiração para derrubar o seu irmão, em conluio com forças estrangeiras.

Hamzah bin Hussein gravou então um vídeo a dizer que estava em prisão domiciliária e, negando qualquer envolvimento numa conspiração para derrubar o seu meio-irmão, garantiu que não se iria calar e que iria desobedecer às ordens das autoridades.

Na terça-feira, no entanto, Hamzah bin Hussein, de 41 anos, jurou fidelidade ao rei Abdullah II, 59 anos, após um encontro com membros da família real, entre eles o príncipe Hussein, filho mais velho do rei, que terá conseguido apaziguar as relações. Depois de vários dias de intriga, a crise no seio da família real jordana parece ter chegado ao fim e o poder do rei Abdullah II não parece estar em causa, apesar de permancerem muitas questões sobre o que realmente levou às detenções do último fim de semana.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As intrigas da família real jordana

Durante 47 anos, mais concretamente entre 1952 e 1999, a Jordânia foi governada pelo rei Hussein, que se casou quatro vezes ao longo da sua vida e teve 12 filhos. O filho mais velho é, precisamente, o atual monarca, Abdullah II, nascido em 1962 do casamento de Hussein com a princesa Muna, a sua segunda mulher.

Adbullah foi, um ano depois do seu nascimento, designado como sucessor ao trono, mas, em 1965, o rei Hussein decidiu que seria mais seguro designar um adulto como sucessor, e por isso deixou a tarefa ao irmão Hassan.

Do quarto casamento (1977) do antigo monarca jordano, com a rainha Noor, viria a nascer, em 1980, Hamzah bin Hussein, o filho mais novo de Hussein, considerado como o favorito do pai, que várias vezes se referiu ao príncipe como a “delícia dos seus olhos”. À medida que o rei Hussein foi envelhecendo e percebendo que a sua morte estaria iminente, deixou claro que gostaria que um dia Hamzah bin Hussein viesse a chegar ao trono.