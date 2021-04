O jornal “João Semana”, publicado há 107 anos no concelho de Ovar, está suspenso por tempo indeterminado devido a constrangimentos financeiros e dificuldades em angariar apoios locais, revelou esta quarta-feira a direção.

Inicialmente semanal e nos últimos anos com periodicidade quinzenal devido ao mesmo tipo de problemas, esse jornal do distrito de Aveiro é propriedade da Fábrica da Igreja de Ovar e até novembro de 2020 vinha sendo dirigido pelo pároco Manuel Bastos, que então faleceu vítima de Covid-19.

No mês seguinte, o padre Vítor Pacheco, que assumiu a direção do periódico, contactou os assinantes do “João Semana” a alertar para “encargos incomportáveis” com a manutenção do jornal e apelou à angariação de novos assinantes, mas pouco depois assumia no próprio jornal que “a resposta foi insignificante e as tentativas para angariar um maior apoio publicitário foram poucos expressivas”.

As coletas na igreja, durante as missas, também foram insuficientes para auxiliar o quinzenário: “os constrangimentos causados pela pandemia reduziram drasticamente as ofertas recebidas na igreja, o que veio agravar ainda mais a sua debilidade económica”.

Contactado pela Lusa, o diretor do jornal não quis indicar o valor dos “prejuízos avultados” que a paróquia vem acumulando com a impressão do jornal de seis páginas e a remuneração dos dois profissionais que integram a sua equipa fixa, mas garante que em causa está apenas “uma pausa para reestruturação interna”, tanto ao nível de financiamento como de conteúdo.

As pessoas não têm noção do esforço que manter o jornal implica e estamos a tentar arranjar soluções que permitam salvaguardar a continuidade da marca, contactando empresas e instituições de alguma responsabilidade que nos possam ajudar”, declarou Victor Pacheco.

Defendendo que as vendas de uma tiragem quinzenal de 1.000 exemplares — dos quais 900 para assinantes e 100 distribuídos em banca — não é suficiente para fazer face às despesas, o pároco reconheceu que a audiência do jornal está envelhecida e que é necessário chegar a leitores mais jovens.

“Queremos voltar em novos moldes, com conteúdos mais apelativos, porque o jornal está a precisar de uma atualização e sem isso não conseguimos conquistar o público mais jovem, que está muito ligado à internet e às redes sociais”, explica Victor Pacheco.

Quanto à data para o regresso do “João Semana”, o seu diretor não avança nenhuma, mas a última edição do jornal, ainda em março, informava: “Os assinantes que já pagaram a subscrição de 2021 poderão pedir o reembolso dos números em falta para o email jornaljoaosemana@sapo.pt ou pelo telefone 256 574 173”.