Jorge Coelho, político e ex-ministro, morreu esta quarta-feira, aos 66 anos, na sequência de um acidente de carro perto de Coimbra, confirmou o Observador.

O ex-governante foi ministro Adjunto e da Administração Interna no XIII Governo Constitucional, de António Guterres. Mas foi como Ministro do Estado e do Equipamento Social que marcou a vida política portuguesa ao demitir-se imediatamente a após a queda da ponte que ligava Entre-os-Rios e Castelo de Paiva e que provocou mais de 60 vítimas mortais. Na Assembleia da República, foi deputado pelo PS de 1987 a 1995.

O histórico socialista filiou-se no partido em 1982. Manteve sempre uma ligação forte ao PS, mas desde o Governo de António Guterres que estava afastado da vida política mais ativa. Em 2007 foi convidado para a administração da Mota-Engil, tendo sido presidente da construtora até 2013, cargo que abandonou invocando fatiga. Voltou à administração, mas sem funções executivas, em 2018.

Jorge Coelho fez parte do programa “Quadratura do Círculo”, na SIC Notícias, durante vários anos, e mais tarde na “Circulatura do Quadrado”, na TVI24 e TSF, que deixou o ano passado por motivos pessoais.