A partir desta quarta-feira, o programa “Cultura em Expansão, que tem como objetivo levar a cultura a vários territórios da cidade do Porto, em palcos menos óbvios e a públicos mais desfavorecidos, ganhou um presença online.

Em ano de pandemia, a 8ª edição da iniciativa conta agora com um site onde, além de informação sobre as edições anteriores, “construindo um arquivo histórico do projeto e valorizando o trabalho empreendido por diferentes agentes da cidade do Porto ao longo dos últimos sete anos”, servirá também de plataforma de difusão da programação, de espetáculos online e outros conteúdos.

“O ‘Cultura em Expansão’ disponibilizará assim uma série de propostas dirigidas a diferentes públicos, apresentando três espetáculos inicialmente programados para o ano de 2020 que não aconteceram, assim como uma revisita a “Cortes do Porto”, apresentado no Passos Manuel em dezembro do ano passado, e a estreia de ‘Memoratório… do usado e preservado Grupo Musical de Miragaia’, adaptado agora a um formato online”, adianta a Câmara Municipal do Porto, em comunicado.

Esta nova secção programática arranca com “Uma Coisa Longínqua”, uma criação do Teatro de Ferro, e a peça de teatro infantil “Princesa Bruxa”, escrita e encenada por Ricardo Alves e coreografada por Mariana Amorim. Ambas poderão ser visualizadas a partir desta quarta-feira, até aos dias 20 e 11 de abril, respetivamente.

A partir do dia 13 de abril ficarão igualmente disponíveis os espetáculos “Cortes do Porto”, que resultou da residência do encenador Rui Catalão com moradores de Campanhã, e “And so…? The end!”, um solo de dança contemporânea da coreógrafa, bailarina e intérprete Mariana Tengner de Barros. “Memoratório… do usado e preservado Grupo Musical de Miragaia” é projeto em torno da história do quase centenário grupo desenvolvido pela Confederação – coletivo de investigação teatral em parceria com Tânia Dinis. Tem apresentação marcada para os dias 21 e 28 de abril e a 5 de maio.

Criado em 2014 pela Câmara Municipal do Porto, o “Cultura em Expansão” é um programa anual de promoção cultural e artística na cidade, “que se materializa num vasto número de atividades, de acesso gratuito, nas áreas da música, teatro, cinema, dança e performance”.

Segundo avança a autarquia, a programação de 2021 foi construída em conjunto com as estruturas parceiras Visões Úteis, Confederação, Teatro do Frio e Sonoscopia, para cada um dos quatro territórios – Campanhã, Miragaia, Pasteleira e Bouça, respetivamente –, “e será apresentada em meados de maio, caso as normas de segurança impostas pela Direção Geral da Saúde nesse período assim o permitam, em data a anunciar brevemente”.