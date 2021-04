As autoridades brasileiras puseram fim a uma festa de swing que estava a decorrer na madrugada de segunda-feira, na praia da Reserva, situada no Rio de Janeiro. A orgia contaria com cerca de 30 participantes, segundo a imprensa brasileira.

A evento foi descoberto e travado pela Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamento e Reboque (Cfer), que fazia uma ronda na zona depois de se deparar com alguns carros estacionados de forma irregular e num sítio suspeito. Ao iniciarem o reboque dos veículos, várias pessoas saíram do meio da mata para irem recuperar as suas viaturas e escapar.

Já outros nem tentaram recuperar os carros e fugiram de imediato. No total da operação, três carros foram rebocados, dez foram multados e ninguém chegou a ser detido, contam as autoridades, citadas pelo Globo.

Na segunda-feira, a Prefeitura do Rio de Janeiro registou, no âmbito das medidas de restrição para conter a Covid-19, 1.144 ações de fiscalização —, com 25 multas a estabelecimentos e 18 interdições de bares e restaurantes. As medidas restritivas atualmente em vigor vão continuar até o fim da próxima quinta-feira.