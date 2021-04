Os fãs de desporto em Portugal, maioritariamente futebol, viraram-se para o mundo das apostas online. Na tentativa de se envolverem ainda mais no jogo, procuram adivinhar resultados, marcadores de golos ou até vencedores de competições. Alguns termos podem ser confusos e a oferta, internacional e nacional, é cada vez maior – é por isso importante escolher uma casa onde pode encontrar um vasto leque de eventos e as melhores odds nos mesmos, como é a Solverde.pt.

1. O pontapé de saída – como preparar a entrada em campo

Antes da bola rolar, tem de decidir qual é a sua equipa: isto é, em que site de apostas se vai inscrever. Para isto, é importante escolher as competições em que está interessado. De acordo com a entidade reguladora, os campeonatos de futebol de Portugal, Espanha, Itália e as Competições Europeias são os mercados onde os apostadores portugueses mais investem. Noutros desportos, em basquetebol temos a NBA e a Euroleague e em Ténis os vários torneios ATP. Se estiver interessado especificamente numa competição, atenção porque ela pode ser exclusiva de determinado site.

Depois desta fase, pode comparar as odds. A odd é um número que vai de 1.01 até ao número que o site de apostas decidir e representa o número pelo qual a sua aposta será multiplicada caso acerte.

Aposta de 10 euros x 1.01 de odd = ganha 10.1 euros

Aposta de 10 euros x 2.30 de odd = ganha 23 euros

A odd é tão mais baixa como mais provável ou mais fácil de adivinhar o resultado. Num PSG vs Dijon, a odd que dá a vitória ao Dijon será alta. Já a que dá a vitória ao PSG, sendo muito mais provável, será baixa. Ainda assim, entre vários sites de apostas, que têm o seu próprio “algoritmo de probabilidades”, a odd varia – para um mesmo jogo poderá ter odds diferentes (e mais vantajosas). Daí que antes de decidir, deva comparar as odds de diversos jogos em várias casas.

2. Dar liberdade aos criativos – mais ousado, mais ganhos

Lembre-se da “teoria das odds”: quanto mais ousada for a aposta, maior será a odd e maiores serão os ganhos. Tal como os treinadores quando soltam todos os criativos em campo – tudo pode sair dos seus pés, não há limites para a liberdade atacante.

Neste sentido, a sua liberdade enquanto “criativo das apostas” é quase ilimitada. Porque as apostas não se encerram em apostar 1, X, 2 (sendo 1 vitória da equipa da casa, X empate e 2 vitória do visitante). Pode apostar nas chamadas múltiplas, ou seja, mais do que um jogo e as odds aumentam. Em vez de apostar apenas na vitória do PSG, aposta também na vitória do Barcelona e empate da Juventus – uma aposta mais complexa, mas mais vantajosa. Há ainda um sem fim de detalhes do jogo onde pode apostar: quantos golos determinada equipa vai marcar, se vai ter algum expulso, que jogador vai marcar, se vai estar a vencer na primeira parte ou não.

3. O golo no prolongamento – para os grandes finalizadores

Fora tudo isto, os sites de apostas têm ainda odds especiais – na Solverde.pt podemos encontrar as Power Odds ou Super-Golos, por exemplo – o conceito é: odds reforçadas. Estas odds são só para determinados jogos escolhidos pelo site, normalmente os jogos mais importantes da semana ou grandes eventos. Estas são "golos mesmo no fim" porque, para além de terem um valor extra, normalmente só estão disponíveis próximo da data ou hora do início de cada evento.

4. “VAR” significa segurança reforçada

Escolher o melhor site de apostas também significa sites com segurança acrescida. Para o conseguir, pode focar-se em sites licenciados em Portugal e com nome no mercado – a Solverde.pt é o exemplo perfeito, a casa de jogo online do Grupo Solverde que conta com mais de 45 anos de experiência no jogo. Com isso garante a proteção das suas transações mas também dos seus dados. Os maiores sites têm também promoções para novos registos – como, por exemplo, “aposta sem risco” na primeira aposta (isto é, se perder, não perde o investimento). Portanto, segurança total.