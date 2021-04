Carros, trotinetes, bicicletas, scooters e até transportes públicos. Há cada vez mais opções no mundo da mobilidade elétrica, e ainda bem. Estas opções permitem que nos desloquemos de uma forma mais amiga do planeta e, muitas vezes, da carteira. Um dos motivos está precisamente associado ao facto de não necessitarem de combustíveis fósseis para funcionar, mas sim de eletricidade. É por estas razões que cada vez mais pessoas optam por este tipo de carros, sejam 100% elétricos ou híbridos, em alternativa aos veículos com motor de combustão. Se está a pensar fazer o mesmo, o stand PiscaPisca.pt pode ajudá-lo a dar esse passo. Mas, antes, fique a saber mais sobre a mobilidade elétrica.

O que é a mobilidade elétrica?

A aposta na mobilidade elétrica é elevada e tudo indica que vai continuar a crescer. Por outro lado, o uso de meios de transporte que recorrem a combustível fósseis tenderá a diminuir (e, consequentemente, a emissão de dióxido de carbono, um gás com efeito de estufa que contribui para as alterações climáticas). Boas notícias que demonstram que podemos estar a caminhar rumo a uma infraestrutura mais sustentável a longo prazo no setor dos transportes. Mas o que é, afinal, a mobilidade elétrica? Tal como o nome indica, diz respeito à utilização de um ou mais motores elétricos que possibilitam o transporte de alguma coisa, seja pessoas ou mercadorias. Há cada vez mais opções dentro da mobilidade elétrica, das bicicletas aos transportes públicos.

Bicicletas, trotinetes e scooters para deslocações urbanas

Nas cidades, é cada vez mais comum vermos bicicletas, trotinetes e até scooters elétricas de um lado para o outro. Ideais para as deslocações que são demasiado longas para se fazer a pé, mas que não requerem um carro, são uma ótima alternativa — também ela ecológica — aos transportes públicos. Na verdade, este tipo de veículos de duas rodas é muito vantajoso nos centros urbanos, pois permite que cheguemos mais rápido do ponto A ao ponto B, sem grande trânsito e sem ter de pagar parquímetros. E para utilizar estes meios de transporte — caso não tenha a sua própria bicicleta, trotinete ou scooter elétrica —, basta pegar no seu telemóvel e instalar uma das várias app existentes. Fruto da procura, são cada vez mais as empresas que fornecem estes serviços, disponíveis em pontos estratégicos das cidades. Basta escolher, recolher, utilizar e depois deixar no ponto que lhe for mais conveniente. Se, por outro lado, prefere ter a sua própria bicicleta (seja elétrica ou não), saiba que pode contar com alguns apoios do Estado, que pretende que até 2030 a percentagem de população portuguesa a deslocar-se de bicicleta passe dos atuais 0,5% para os 7,5% (a média europeia).

Carros elétricos: cada vez mais a opção número 1

Há muitas pessoas que não abdicam do seu carro como meio de transporte de eleição, sobretudo para viagens mais longas. Contudo, utilizar o carro como primeira opção para as deslocações do dia a dia pode ter algumas consequências menos positivas, como maiores gastos mensais em combustível ou níveis de poluição atmosférica mais elevados. Sabia que dois terços das emissões de gases com efeito de estufa provêm da mobilidade? A não ser que tenha um carro elétrico, claro. Estes veículos, ao contrário dos carros convencionais — que funcionam com motor de combustão —, têm um motor elétrico. Por isso, uma das grandes vantagens é o facto de não emitirem gases poluentes para atmosfera, como CO2, o que faz destes veículos uma opção mais amiga do ambiente. Este fator pode também ser conveniente para o proprietário, pois há cada vez mais restrições a nível de circulação para as viaturas a combustão (que é como quem diz, para carros a gasóleo ou gasolina), especialmente nos centros urbanos. E não é só em Portugal, mas a nível europeu.

Vantagens económicas dos carros elétricos

Ter um carro implica sempre idas regulares à oficina para fazer a manutenção e garantir que está tudo bem. Contudo, nos carros elétricos, estas marcações não são tão frequentes, pois os travões, filtros, correias e tantas outras peças não se desgastam tão depressa como nos veículos com motor de combustão. Além disso, os carros elétricos podem percorrer mais quilómetros entre cada revisão. Poupa tempo e dinheiro. Outra vantagem está relacionada com os parquímetros, uma grande dor de cabeça. Para os carros elétricos, há vários lugares de estacionamento gratuitos em Lisboa, regulados pela Empresa Municipal de Estacionamento de Lisboa (EMEL). Basta que adira ao selo verde da EMEL, com um custo de 12€ por ano, e o coloque no seu veículo.

No que à compra dos elétricos diz respeito, o Estado também oferece alguns incentivos fiscais, o que é uma grande ajuda para quem quer dar este passo. Além disso, também fica isento de pagar o Imposto Sobre Veículo (ISV) e o Imposto Único de Circulação (IUC). Outro aspeto que o vai ajudar a poupar é o facto de não ter de gastar dinheiro em combustível. É claro que tem de carregar a bateria do carro, mas o preço para “atestá-lo” é muito mais baixo. Comparativamente a um carro “normal”, um carro elétrico tem um custo de cerca de um terço ou menos por quilómetro.

Quer comprar um carro elétrico?

A escolha de um carro pode ser um processo demorado, cheio de dúvidas e, por vezes, até chato. Como é que podemos saber se estamos a escolher o modelo mais adequado para as nossas necessidades do dia a dia? Será que estamos mesmo a optar pelo carro com melhor preço dentro daquilo que pretendemos? E ao comprar um carro em segunda mão, será o anunciante de confiança? É aqui que entra o PiscaPisca.pt, o stand dos stands online que o pode ajudar a escolher o carro elétrico certo para si, dependendo, por exemplo, de quantos quilómetros costuma fazer por dia, do seu orçamento, marcas preferidas, entre outras questões. Depois, pode também consultar todas as informações acerca do veículo, desde quilómetros, garantia, potência, autonomia, assim como alguns dados acerca do anunciante (por exemplo, se é particular ou profissional). É tão simples quanto parece.