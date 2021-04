Segundo escreve o The Guardian, as gravuras têm caraterísticas que se assemelham a representações topográficas, incluindo colinas e uma rede fluvial. Com recurso a técnicas de geolocalização avançadas, os investigadores, alguns da universidade de Bournemouth, no Reino Unido, concluíram que os traços representam o rio Odet e o seu vale, assim como a rede fluvial da área no oeste da região francesa da Bretanha.

A Bronze Age stone slab which was excavated in France in 1900 has been revealed to be the oldest known map in Europe. Researchers, including those from BU, identified it as the oldest cartographical representation of a known territory in Europe: https://t.co/ldKXpMJjNt pic.twitter.com/BExKOxUkqj

