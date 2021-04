A auditoria interna do Novo Banco não encontrou evidências da existência de um processo ou norma interna que permitisse garantir que não existiam transações com partes relacionadas, revelou o antigo diretor deste departamento, Luís Seabra, no Parlamento. Esta foi um dos findings (conclusões) da auditoria realizada à primeira grande venda de carteiras de créditos protegidos pelo mecanismo de capital contingente, a Nata 1, e que que deu origem a perdas que foram cobertas por chamadas de capital ao Fundo de Resolução. As condições de gestão destes ativos interditam a venda a partes relacionadas com os acionistas privados do Novo Bancos e a identidade dos beneficiários últimos destas aquisições, é uma das dúvidas que rodeia estas vendas feitas muitas vezes a valores de desconto face ao balanço.

Luís Seabra, que foi diretor da auditoria interna do Novo Banco entre 2018 e julho de 2020, foi ouvido esta quinta-feira na comissão parlamentar de inquérito onde revelou também que a auditoria independente conduzida pela Deloitte à gestão do banco e dos ativos ditos problemáticos foi feita sem a colaboração da auditoria interna do próprio banco. Quando há uma auditoria independente, não se faz a mesma auditoria. “Tentamos ser complementares e não estar em sobreposição”. Revelou ainda que foram identificadas vendas de imóveis a dois colaboradores do banco que não cumpriram os procedimentos previstos para estes casos.

Questionado sobre o que a auditoria interna fez perante a desvalorização significativa de imóveis que se verificou mesmo antes de serem vendidos nestas operações, Luís Seabra respondeu à deputada do PSD, Filipa Roseta que enquanto esteve em funções o departamento não auditou vendas de carteiras de imóveis abrangidas pelo mecanismo de capital contingente.

Mas recorda uma auditoria concluída já em 2020 à venda dos créditos realizada em 2018 e que ficou conhecida pelo Nata I. Apesar de não se ter verificado um incumprimento de normas na matéria concreta de desvalorização dos ativos, a auditoria verificou a inexistência de uma regra de verificação sistemática de quem são os beneficiários últimos que compraram estes créditos. Isso não quer dizer, clarificou, que tenham sido encontradas violações na identificação das partes relacionadas. A auditoria recomendou a criação de uma norma interna para regular os processos relativos a operações com partes relacionadas e de gestão de conflitos de interesse, o que terá sido feito, admite.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Nata I foi a primeira grande venda em pacote de ativos não produtivos (créditos em risco) feita pelo Novo Banco realizada em 2018. Envolveu mais de 100 mil exposições de crédito que foram compradas pelo consórcio KKR/LX Partners por 505 milhões de euros. A transação gerou perdas de 110 milhões de euros, dos quais cerca de 85 milhões de euros foram cobertos pelo Fundo de Resolução.

Confrontado com a nota da Deloitte sobre a inexistência de normas internas para avaliar de forma sistemática da venda de ativos a eventuais partes relacionadas, Luís Seabra diz, em resposta a Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda, que em duas auditorias de 2020 foi detetado que não existia a norma que deveria regular as transações com partes relacionadas. Indica que o plano de auditoria para 2020/21 previa uma ação específica de auditoria à relação com partes relacionadas, porque essa foi considerada uma prioridade.

Luís Seabra confirma ainda que a norma geral sobre transações com partes relacionadas não foi aplicada no caso do Nata. Então essa norma não foi cumprida? (pergunta Mariana Mortágua do BE). Entendeu-se que não se devia aplicar uma norma transversal sobre as transações com partes relacionadas, mas sim uma norma específica para este caso, sublinhou.

Luís Seabra foi diretor do departamento de auditoria interna do Novo Banco até julho do ano passado, tendo saído na fase final de elaboração da primeira auditoria independente pela Deloitte. De acordo com o jornal Público, Seabra terá tido divergências com a gestão de António Ramalho sobre a condução destes trabalhos. No entanto, o antigo responsável do Novo Banco afastou qualquer divergência “estratégica” com a administração do banco, justificando a sua saída com o desejo pessoal de abraçar um novo desafio profissional no setor financeiro (na área da saúde).

Antes de dirigir a auditoria interna do banco, Luís Seabra trabalhou no departamento de risco entre 2006 e 2014, tendo apanhado a fase de concessão de créditos do tempo do Banco Espírito Santo. No entanto, clarificou ao deputado João Paulo Correia do PS, que a sua responsabilidade era na definição de modelos de base coletiva de crédito e não de clientes individuais.