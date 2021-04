O BE vai apresentar-se pela primeira vez à Câmara de Santo Tirso numas eleições autárquicas, tendo escolhido a investigadora Ana Isabel Silva para encabeçar a candidatura, adiantou à Lusa a concelhia local.

Em comunicado, a direção concelhia do Bloco de Esquerda (BE) local refere que o partido se candidata a “Santo Tirso pela primeira vez com o objetivo de renovar a política no concelho”.

“Esta candidatura procura representar todos aqueles que ambicionam um futuro diferente e compromete-se a combater a crise económica que será agravada pela Covid-19 e a lutar por mais transparência”, comprometem-se.

De acordo com a biografia disponibilizada, Ana Isabel Gouveia Silva nasceu a 28 de dezembro de 1994, em Santo Tirso, tendo crescido e passado toda a sua vida no concelho.

“É licenciada em Bioquímica pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e mestre em Neurobiologia pela Faculdade de Medicina da mesma Universidade. Atualmente, é investigadora no i3s, Universidade do Porto, onde estuda as alterações que as drogas de abuso provocam no cérebro e a forma como levam o indivíduo à adição”, acrescenta.

Ana Isabel Silva tem sido ainda “uma ativista pelo fim da precariedade na Ciência”.

“É atualmente membro da Comissão Coordenadora Distrital do Bloco de Esquerda e a sua candidatura foi escolhida pelos aderentes do concelho e aprovada pela comissão coordenadora distrital”, destaca ainda.

A Câmara de Santo Tirso é liderada pelo PS, que venceu as eleições autárquicas de 2017 com maioria absoluta, conseguindo seis dos nove mandatos, sendo os restantes da coligação PSD/CDS-PP.

Na altura, Joaquim Couto foi eleito presidente da câmara, mas, em junho de 2019, foi substituído no cargo por Alberto Costa, depois de ter sido constituído arguido no âmbito da “Operação teia” e se ter afastado.

A autarquia tirsense, desde o 25 de abril, apenas entre 1981 e 1985 não foi do PS, período em que foi liderada pela coligação Aliança Democrática.

Segundo a lei, as eleições autárquicas decorrem entre setembro e outubro.