Casos ativos diminuem pelo 18.º dia consecutivo. Internamentos em UCI aumentam há três dias

A 22 de março havia 33.120 os doentes infetados com a Covid-19 e esta quinta-feira são 25.839, uma redução de 7.604 casos. Nessa data, eram 15.080 os contactos que as autoridades de saúde mantinham sob vigilância, mas os impactos do desconfinamento e da multiplicação de contactos também parecem fazer-se sentir neste indicador, com o número a crescer. São agora 16.182 as pessoas acompanhadas pelas autoridades de saúde (um aumento de mil), ainda que os casos ativos sejam menos (diminuição de mais de 7.000).

Dos nove mortos, seis foram registados a Norte e três em Lisboa e Vale do Tejo

Do total de mortos ocorrido durante a quarta-feira, em consequência da Covid-19, seis registaram-se na região Norte e três em Lisboa e Vale do Tejo, as únicas regiões do país com mortos neste relatório diário da DGS.

Já quanto ao número de infeções, a região com maior número de casos confirmados foi Lisboa e Vale do Tejo (229), seguida do Norte (189), Centro (64), Algarve (55), Açores (31), Madeira (18) e, por último, a região do Alentejo com 16 novos casos reportados.